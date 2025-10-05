РЕЦЕПТ КОЈИ НЕ СТАРИ Лења пита са јабукама за сваку прилику
Најбољи рецепт за лењу питу?
Лења пита се лако спрема и препоручујемо свим новим домаћицама да испробају овај бакин рецепт.
Састојци (1 чаша = 2 дл):
За бисквит:
– 6 великих јаја (или 8 средњих)
– 1 чаша млека
– 1 чаша уља
– 4 шоље брашна
– 2 прашка за пециво
– рендана лимунова кора
– 1,5 шоље шећера
За пуњење:
– 1 кг јабука
– цимет
– 1 чаша шећера
– мрвице хлеба
Остало:
-6 кашика домаће мармеладе (од шљива или јабука)
– шећер у праху за посипање
Припрема:
Одвојити беланца од жуманаца. Умутити беланца у чврст снег, а жуманца умутити са шећером. Помешати брашно са ренданом кором лимуна, млеком и уљем, додати снег од беланаца и измешати. Затим додати жуманца и на крају 2 прашка за пециво.
Све добро измешати и поделити смесу на два дела. Један део смесе сипајте у подмазан и мало побрашњен плех и пеците у загрејаној рерни на 180°Ц тачно 10 минута.
У међувремену оперите и нарендајте јабуке. Помешати са шећером, циметом и мало хлебних мрвица (око 100 г).
Полупечени бисквит извадите из рерне, премажите га домаћом или куповном мармеладом од шљива или јабука. Преко тога распоредите рендани фил од јабука и прелијте остатком припремљене смесе. Поравнајте смесу кашиком.
Вратите у рерну на још 30 минута док лепо не порумени. Послужите посуто шећером у праху.