РЕЦЕПТ КОЈИ НЕ СТАРИ Лења пита са јабукама за сваку прилику

05.10.2025. 13:56
Пише:
Дневник
Извор:
krstarica.com/Дневник
Фото: Canva/Ilustracija

Најбољи рецепт за лењу питу?

Лења пита се лако спрема и препоручујемо свим новим домаћицама да испробају овај бакин рецепт.

Састојци (1 чаша = 2 дл):

За бисквит:

– 6 великих јаја (или 8 средњих)
– 1 чаша млека
– 1 чаша уља
– 4 шоље брашна
– 2 прашка за пециво
– рендана лимунова кора
– 1,5 шоље шећера
За пуњење:

– 1 кг јабука
– цимет
– 1 чаша шећера
– мрвице хлеба

Остало:

-6 кашика домаће мармеладе (од шљива или јабука)
– шећер у праху за посипање

Припрема:

Одвојити беланца од жуманаца. Умутити беланца у чврст снег, а жуманца умутити са шећером. Помешати брашно са ренданом кором лимуна, млеком и уљем, додати снег од беланаца и измешати. Затим додати жуманца и на крају 2 прашка за пециво.

Све добро измешати и поделити смесу на два дела. Један део смесе сипајте у подмазан и мало побрашњен плех и пеците у загрејаној рерни на 180°Ц тачно 10 минута.

У међувремену оперите и нарендајте јабуке. Помешати са шећером, циметом и мало хлебних мрвица (око 100 г).

Полупечени бисквит извадите из рерне, премажите га домаћом или куповном мармеладом од шљива или јабука. Преко тога распоредите рендани фил од јабука и прелијте остатком припремљене смесе. Поравнајте смесу кашиком.

Вратите у рерну на још 30 минута док лепо не порумени. Послужите посуто шећером у праху.

krstarica.com

колач колач од јабука
Магазин Гастро
