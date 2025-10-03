НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Стрелчеви имају ПОДРШКУ БИТНИХ ЉУДИ, Рибе улазе У ТАЈНУ ВЕЗУ, а ево који знак добија НЕНАДАНИ НОВАЦ
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 5. до 11. октобра
ОВАН: Могуће је да размишљате о променама на пословном сегменту живота. Ова недеља вам је погодна за тако нешто, само будите опрезни када су преговори и договори у питању. Могућност пада енергије и превеликог обима посла. Финансије су код вас добре. На емотивном пољу без битних дешавања. Заузети могу уживати у свакодневици и лепим тренуцима са вољеном особом. Благи опрез од хроничних здравствених тегоба и пада енергије, појачајте физичке активности.
БИК: Добра недеља кад је пословни сегмент живота у питању. Имаћете успеха и бенефита, ако је било стагнација у неком периоду који је иза нас. На емотивном пољу, такође, лепа и занимљива недеља. Искористите је за пријатна дешавања, ако сте слободни. Могућност изненадног познанства које ће вам значити. Уживајте у лепим тренуцима и у љубави. Заузети, могуће су мање несугласице са партнером. Обратите пажњу на дисајне органе, као и појаву хроничних тегоба.
БЛИЗАНЦИ: На пословном пољу без битних промена у овој недељу. Могуће су мање несугласице са сарадницима, само останите стрпљиви и доследни и све ће бити како треба. Финансије су добре, али обратите пажњу коме и од кога позајмљујете новац. На емотивном пољу могућност добре комуникације са вољеном особом или уживања у пријатном друштву. Лепа недеља за љубав и за слободне припаднике знака. Благи опрез на инфекције и проблеме са урогениталним трактом.
РАК: Без неких битних пословних догађаја, када сте ви у питању. Бићете активни и размишљаћете о променама на које треба још мало да сачекате. Свакако задовољство неће изостати, посебно када су неки већи пројекти у питању. На емотивном пољу лепа познанства. Бићете шармантни, привлачићете пажњу околине. Поједини могу упознати занимљиву особу или може доћи до пријатног изненадног позива који ће вас обрадовати. Благи опрез на циркулацију и кардиоваскуларни систем.
ЛАВ: На пословном пољу могуће су промене набоље, ако је било стагнација на самом радном месту или у погледу система рада. Финансије се поправљају, посебно код оних који се баве трговином или саобраћајем. Будите усмерени на свој рад и само напред, без икаквог оклевања. Без битних промена на емотивном плану. Пролазна незадовољства су могућа, ако сте заузети, али убрзо се ситуација поправља. Може доћи до пада енергије, као и мањих проблема са сном.
ДЕВИЦА: Лепа недеља за вас по питању пословних активности, доста позитивних дешавања је пред вама. Имаћете успеха, само останите стрпљиви и упорни у својим намерама и жељама. Финансије добре код већине припадника знака. Искористите ову недељу и уживајте у лепим дешавањима, ако сте слободни. Заузети, ако је било неразумевања или блокада, потрудите се да се позабавите разумевањем и да уживате у ономе што је лепо у самом односу. Обратите пажњу на дигестивни тракт.
ВАГА: Добра недеља за вас и пословне активности на самом радном месту. Опрез јер може доћи до мањих несугласица или проблема са сарадницима и у радном окружењу. Свакако планове и циљеве остварујете, само будите истрајни. Ако имате проблема са финансијама, убрзо се многе ствари поправљају. Без битних љубавних промена, пролазна незадовољства су могућа. Код појединих улазак у тајне везе, али како год задовољства ће убрзо бити. Обратите пажњу на исхрану и варење.
ШКОРПИЈА: Ова недеља може бити припрема за битне промене које вас очекују на самом пословном сегменту живота. Имаћете енергије и снаге да кренете напред, само останите стрпљиви. Све ће бити много једноставније када се освестите да имате подршку вама битних људи и цените то. На емотивном пољу лепа дешавања, као и могућност лепих познанстава код слободних. Заузети, добра комуникација, па искористите то. Здравствено, могућност пада енергије и промене расположења.
СТРЕЛАЦ: На пословном сегменту живота може се рећи да стиже период без већих проблема, имаћете успеха и подршку битних људи. Уживаћете у свом раду, а ако размишљате о променама сачекајте бољи период за њих. На емотивном пољу без битних промена. Могућност уласка у авантуре код слободних припадника знака. Заузети, планирање заједничког живота, а поједини могу ући у тајне везе, па будите мудри. Више одмора и квалитетног сна ће вам пријати, јачајте имунитет.
ЈАРАЦ: Добра недеља. Ако је било проблема, финансије се поправљају. Ако сте размишљали о променама, прави је тренутак за тако нешто, само останите доследни и стрпљиви. Финансије су добре. На емотивном пољу могућност пролазног незадовољства, али многи ће уживати у лепим тренуцима. Један пријатан глас вас може изненадити. Уживајте и искористите ову недељу. Не би требало доћи до битних здравствених тегоба, могућност проблема са болом у пределу леђа. Благи опрез на инфекције.
ВОДОЛИЈА: На пословном пољу без битних промена, али не брините, јер ће бити задовољства код многих. Доћи ће до промена, као и отварања могућности за додатне едукације. Искористите ову недељу, јер се финансије поправљају. На емотивном пољу појачане страсти, могуће су мање несугласице са вољеном особом. Убрзо овај период пролази и долазе стабилне емоције. Будите опрезни када су хроничне здравствене тегобе у питању. Коригујте терапију ако има потребе за тим.
РИБЕ: На пословном пољу леп период. Сви који се баве креативним или јавним послом, имаће успеха. Ако желите промене, размислите о томе. У овој недељи бићете подржани од космоса. Ненадани прилив новца је могућ. И на емотивном пољу лепа дешавања. Могућност размишљања о уласку у тајну везу, само будите обазриви. Код појединих планирање будућности са особом с којом су у вези. Благи опрез када су алергије у питању, као и проблеми са болом у пределу доњих и горњих екстремитета.