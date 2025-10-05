ТАТЈАНА МЕДВЕД НА ОТВАРАЊУ 21. МЕЂУНАРОДНОГ КАРАТЕ ТУРНИРА „Куп пријатељства“ у Новом Саду – више од 1000 каратиста из осам земаља
Чланица Градског већа за спорт и омладину Татјана Медвед отворила je 21. Међународни
карате турнир „Куп пријатељства“ у малој сали Спортско пословног центра „Војводина“ који
је организовао Карате клуб „Mawashi“.
Она је истакла да овај турнир представља један од најмасовнијих спортских догађаја који се одржава у Новом Саду окупљајући око 1000 такмичара из осам европских земаља, чиме је још једном потврђен међународни значај ове спортске манифестације.
-Турнир „Куп пријатељства“ већ више од две деценије окупља каратисте различитих генерација подстичући развој борилачког спорта. Такође, игра значајну улогу у подстицању младих да се активно баве физичком активношћу. Поред такмичарског аспекта, ова манифестација има изузетан значај и у промоцији културе, пријатељства и разумевања међу младима из различитих земаља. Управо кроз овакве манифестације Нови Сад је показао да је град који негује спортски дух и пружа подршку младим талентима, али и град који се препознаје на спортској мапи Европе, што је допринело освајајњу ласкаве титуле „Европски град спорта 2026.“ – рекла је Татјана Медвед.
Град Нови Сад ће, као и до сада, наставити да улаже у спортску инфраструктуру, подржава развој школског, рекреативног и професионалног спорта и да подстиче здраве стилове живота код омладине.