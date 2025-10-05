ПОВРЋЕ КОЈЕ ЧИНИ ЧУДА Сви стручњаци га хвале, а лекари кажу да је најбоље за срце
Док многи лети траже освежење у воћу, једно поврће тихо односи победу када је у питању здравље срца - тиквица! Лагана, нежна и свестрана, тиквица је прави драгуљ летње кухиње, али и снажан савезник кардиоваскуларног система.
Зашто је тиквица прави благослов за ваше срце? Зато што природно снижава крвни притисак! Богата калијумом и водом, тиквица помаже у регулацији крвног притиска без оптерећења за организам.
Такође је без масноћа, а пуна влакана. Зато је савршена за лагане оброке који чисте крвне судове и помажу у смањењу холестерола.
Помаже и здраву циркулацију јер магнезијум из тиквице благотворно делује на срчани ритам и еластичност артерија.
Тиквица је лагано и освежавајуће поврће. Садржи преко 90 одсто воде, па хлади тело изнутра и спречава дехидрацију током врелих дана.
Најбоље ју је јести благо гриловану са маслиновим уљем и белим луком, као и у варивима, потажима или као додатак тестенинама. Добра је и рендана у салатама, сирова или кратко обарена, али и као замена за тесто. Тиквица се, наиме, може пунити, спирализовати или користити у здравим пицама
И на крају - тиквица није само укусна, већ и лековита, а лето је право време да је укључите у исхрану сваког дана. Не оптерећује желудац, освежава и - чува ваше срце.