moderate rain
10°C
05.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ВОЗ БЕЗ МАШИНОВОЂЕ ПРЕВОЗИ ПУТНИКЕ НА РЕДОВНОЈ ЛИНИЈИ "Едитом" управља вештачка интелигенција

05.10.2025. 22:08 22:15
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug/Dnevnik
Коментари (0)
воз
Фото: screenshot/X

ПРАГ: У Чешкој је пуштен у саобраћај први европски путнички воз без возача на отвореној железничкој прузи, који користи вештачку интелигенцију (АИ) за контролу и детекцију препрека, преноси данас Дојче веле.

Први аутономни путнички воз, "Едита" саобраћа у Копидлну.

Воз, који је развила технолошка компанија AŽD Praga, користи камере, ласерске скенере и вештачку интелигенцију за откривање препрека и безбедну навигацију. 

За разлику од претходних аутономних возова, који су саобраћали само у затвореним системима попут метроа, "Едита" савладава услове из стварног света као што су време, животиње и непредвидиве ситуације. 

Технологија коју воз користи заснована је на Европском систему за управљање возовима (ETCS).

AŽD Praga је уложила више од осам милиона евра у пројекат, који је подржала Европска унија, а воз тренутно саобраћа првог викенда у месецу.

воз вештачка интелигенција чешка
Извор:
Tanjug/Dnevnik
Пише:
Дневник
Магазин Техно
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
УСКОРО ХИТ НА УЛИЦАМА До краја године аутобуси без возача!
аутобус

УСКОРО ХИТ НА УЛИЦАМА До краја године аутобуси без возача!

12.07.2025. 14:19 14:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај