(ВИДЕО) ВОЗ БЕЗ МАШИНОВОЂЕ ПРЕВОЗИ ПУТНИКЕ НА РЕДОВНОЈ ЛИНИЈИ "Едитом" управља вештачка интелигенција
ПРАГ: У Чешкој је пуштен у саобраћај први европски путнички воз без возача на отвореној железничкој прузи, који користи вештачку интелигенцију (АИ) за контролу и детекцију препрека, преноси данас Дојче веле.
Први аутономни путнички воз, "Едита" саобраћа у Копидлну.
Воз, који је развила технолошка компанија AŽD Praga, користи камере, ласерске скенере и вештачку интелигенцију за откривање препрека и безбедну навигацију.
🚆 A European first!
The Czech Republic has launched the first autonomous train in regular operation — no driver in the cab, navigating open rail with crossings.
📍 Kopidlno – Dolní Bousov
🚋 Developed by @azd_praha
👀 Named EDITA
🎥 Video by @radekduchon#AutonomousTrain… pic.twitter.com/qjtfi7mcIS
— RAILMARKET (@RAILMARKETCOM) April 7, 2025
За разлику од претходних аутономних возова, који су саобраћали само у затвореним системима попут метроа, "Едита" савладава услове из стварног света као што су време, животиње и непредвидиве ситуације.
Технологија коју воз користи заснована је на Европском систему за управљање возовима (ETCS).
AŽD Praga је уложила више од осам милиона евра у пројекат, који је подржала Европска унија, а воз тренутно саобраћа првог викенда у месецу.