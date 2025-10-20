(ФОТО) ВОДА СЕ ИЗЛИЛА С ТРОТОАРА и ушла у подруме и приземља објеката! ХАОС У НОВОМ ПАЗАРУ У граду ПОТОП, пукла главна водоводна цев!
НОВИ ПАЗАР: У новопазарском насељу Поила дошло је до хаварије и потопа на улицама након што је пукла главне водоводна цев.
Количина воде била је толика да је канализациони систем потпуно заказао, па је вода почела да продире у локале и породичне куће.
Вода се у појединим деловима улице излила преко тротоара и улазила у подруме и приземља објеката, наносећи материјалну штету. Сва вода се слива према нашим кућама. Канализација не може да прими ништа. Ево већ дуже времена покушавамо да спречимо да уђе у локал, али џабе, каже за РИНУ један од станара.
Саобраћај у том делу насеља је у потпуности обустављен, а пролазак возила је онемогућен због велике количине воде. Грађани се сналазе како знају, а поједини су сами покушали да преусмере воду лопатама и импровизованим бранама од џакова и дасака.