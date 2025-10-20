overcast clouds
10°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ВОДА СЕ ИЗЛИЛА С ТРОТОАРА и ушла у подруме и приземља објеката! ХАОС У НОВОМ ПАЗАРУ У граду ПОТОП, пукла главна водоводна цев!

20.10.2025. 18:15 18:19
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
рина
Фото: RINA

НОВИ ПАЗАР: У новопазарском насељу Поила дошло је до хаварије и потопа на улицама након што је пукла главне водоводна цев.

Количина воде била је толика да је канализациони систем потпуно заказао, па је вода почела да продире у локале и породичне куће.

Вода се у појединим деловима улице излила преко тротоара и улазила у подруме и приземља објеката, наносећи материјалну штету. Сва вода се слива према нашим кућама. Канализација не може да прими ништа. Ево већ дуже времена покушавамо да спречимо да уђе у локал, али џабе, каже за РИНУ један од станара.

рина
Фото: RINA

Саобраћај у том делу насеља је у потпуности обустављен, а пролазак возила је онемогућен због велике количине воде. Грађани се сналазе како знају, а поједини су сами покушали да преусмере воду лопатама и импровизованим бранама од џакова и дасака.
 

потопљени Нови Пазар пукла цев
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО, ФОТО) АПОКАЛИПТИЧНЕ СЦЕНЕ У БУГАРСКОЈ, ВОДА НОСИ СВЕ ПРЕД СОБОМ Потопљено популарно балканско летовалиште РАСТЕ БРОЈ МРТВИХ
комбо

(ВИДЕО, ФОТО) АПОКАЛИПТИЧНЕ СЦЕНЕ У БУГАРСКОЈ, ВОДА НОСИ СВЕ ПРЕД СОБОМ Потопљено популарно балканско летовалиште РАСТЕ БРОЈ МРТВИХ

05.10.2025. 09:47 10:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај