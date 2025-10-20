overcast clouds
МЛАДИЋ (19) УДАРИО АУТОМОБИЛОМ КРАВЕ НА ПУТУ Његов сапутник (18) преминуо од задобијених повреда

20.10.2025. 18:29
Пише:
Дневник
Извор:
Агроклуб
краве
Фото: pexels/Ilustracija

Младић (18) из Ливна у суседној Босни и Херцеговини преминуо је у Универзитетској клиничкој болници Мостар од последица тешке саобраћајне несреће која се догодила прошле недеље.

Према информацијама тамошњег Министарства унутрашњих послова Кантона 10, у четвртак, 16. октобра, око 23:15 сати у месту Оргуз, надомак Ливна, возач (19) BMW-om је ударио у краве које су се налазиле на путу. У возилу су била четири младића, од који су тројица повређена, а причињена је већа материјална штета.

Возач је задобио лаке телесне повреде, док су сувозач, 20-годишњак из Широког Бријега, и путник, 18-годишњак из Ливна, задобили повреде опасне по живот. Четврта особа из возила, 19-годишњак из Ливна, прошла је без повреда.

Касно синоћ из МУП-а Кантона 10 потврђено је да је осамнаестогодишњи путник из Ливна, који је био тешко повређен, преминуо у болници.

Краве које су се налазиле на путу у власништву су 47-годишњака из Ливна, наведено је у полицијском извештају.

Агкоклуб

