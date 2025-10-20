ПОСЕБАН ОСЕЋАЈ КАДА ДАШ ГОЛ НА „КАРАЂОРЂУ“ Драган Кокановић Вошина узданица: Хвала навијачима, заједно у нове победе
Војводина је остварила битну победу против Радничког 1923 (4:1) на стадиону „Карађорђе“, а један од кључних играча у том тријумфу био је Драган Кокановић.
Везиста „старе даме“ истакао се како борбеношћу, тако и поготком који је покренуо цео тим на путу до нова три бода.
Задовољан након меча, Кокановић је истакао да је тим од првог до последњег минута деловао уједињено и одлучно.
– Велика победа за нас. Одиграли смо као тим од првог до последњег минута, сви су дали максимум и мислим да смо заслужено узели три бода. Овакве утакмице показују карактер екипе – поручио је Кокановић.
Посебан тренутак на утакмици био је његов гол пред домаћом публиком у 37. минуту. Осврнувши се на то, не крије колико му је значило да погоди мету…
– Гол ми много значи. Увек је посебан осећај када даш гол на „Карађорђу“ и помогнеш екипи да победи. Надам се да ћу наставити да пружам добре партије и да ћемо побеђивати, што је и најбитније – додао је Кокановић.
Пред Вошом је ново искушење, гостовање већ у петак Напретку у Крушевцу (16 часова).
– Биће сигурно тешко, знамо да тамо није лако играти, поготово што се Напредак налази у доњем делу табеле, где му је сваки бод битан. Али идемо пуни самопоуздања, верујемо једни у друге, и ако поновимо ову енергију против Радничког, можемо да очекујемо добар резултат – закључио је Кокановић.
Победа је додатно улепшана сјајном атмосфером на „Карађорђу“. Навијачи, њих око 5.000, су током читавог меча пружали огромну подршку тиму, а сваки добар потез испраћен је аплаузима. Управо та енергија са трибина била је додатни ветар у леђа играчима, који су се још једном показали као права група – на терену и ван њега.
– Велико хвала навијачима на подршци. Заједно идемо даље у нове победе – закључио је сјајни везиста Војводине.