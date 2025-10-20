overcast clouds
ОБЈЕДИЊЕНА РАСПРАВА У СКУПШТИНИ Посланици на дневном реду имају 39 тачака

20.10.2025. 10:03 10:13
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
skupstina srbije dnevnik Ivana
Фото: Дневник/ И. Радоичић

БЕОГРАД: Посланици Скупштине Србије наставили су у 10 часова рад обједињеном начелном расправом о тачкама дневног реда које се односе на међународне споразуме и финансијске уговоре.

Седници присуствује 100 народних посланика.

Обједињена расправа води се од 9. до 39. тачке дневног реда, међу којима су  Предлог закона о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат унапређења квалитета ваздуха у Србији) између Србије и Европске банке за обнову и развој, Споразум између Владе Србије и Владе Турске о сарадњи у области иновација у напредним технологијама, као и Споразум о усвајању хармонизованих техничких правилника УН за возила са точковима, опрему и делове.

На дневном реду је и Споразум о зајму (Додатно финансирање пројекта модернизације пореске администрације) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, као и Предлог закона о потврђивању Финансијског уговора Железничка пруга Ниш - Димитровград Б између Србије и Европске инвестиционе банке.

Посланици су у четвртак завршили расправу о амандманима на првих осам предлога закона - на Предлог закона о информационој безбедности, Предлог закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи, Предлог закона о изменама и допунама Закона о државном премеру и катастру и на Предлог закона о допунама Закона о извршењу и обезбеђењу.

Завршена је и расправа о амандманима на Предлог закона о посебним условима за евидентирање и упис права на непокретности, као и Предлог закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља.

Прва седница јесењег заседања почела је у уторак, 7. октобра, а на дневном реду је 48 тачака.

На почетку седнице посланици су одлучили да се обједињена расправа води у три целине - о тачкама 1. до 8, о тачкама 9. до 39. и о тачкама 40. до 48. дневног реда.

седница скупштине србије заседање
Вести Политика
