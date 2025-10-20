overcast clouds
УКП ЧЕШЉА ТУЖИЛАШТВО ЗБОГ ВУЈАДИНА САВИЋА! У току детаљна провера због навода о цурењу инфрмација

20.10.2025. 10:08 10:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Пинк/ Курир
Коментари (0)
2
Фото: screenshot/ Youtube/ Arena Sport TV

Припадници Управе криминалистичке полиције у Београду по налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду испитују како су поверљиве информације о Вујадину Савићу доспеле у јавност.

Инспектори су, како преноси „Курир“, у понедељак ушли у просторије Трећег основног јавног тужилаштва на Новом Београду и на лицу места проверавају околности цурења фотографије монитора на којем се налазио записник са саслушања осумњиченог за уцењивање Вујадина Савића. Фотографија је потом завршила на друштвеним мрежама, изазвавши велики медијски одјек.

По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције, полиција мора да утврди и како су до јавности дошле информације да је Савић пријавио извршење кривичног дела.

Овај случај је привукао велику пажњу јавности због личности и околности повезаних са наводним уцењивањем жртве.

