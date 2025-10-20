overcast clouds
У ВОЈВОДИНИ 25 СЛУЧАЈЕВА ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА Међу оболелима је 16 особа мушког и девет женског пола ИЗ ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ УПОЗОРАВАЈУ

20.10.2025. 10:21 10:31
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
комбо
Фото: unsplash.com

Пре­ма по­да­ци­ма до­би­је­ним епи­де­ми­о­ло­шким над­зо­ром, на те­ри­то­ри­ји АП Вој­во­ди­не, за­кључ­но са 5. ок­то­бром, ре­ги­стро­ва­но је 25 по­твр­ђе­них слу­ча­је­ва гро­зни­це за­пад­ног Ни­ла код па­ци­је­на­та са пре­би­ва­ли­штем у Ју­жно­бач­ком, Сред­њо­ба­нат­ском, Ју­жно­ба­нат­ском, Се­вер­но­ба­нат­ском, Срем­ском и За­пад­но­бач­ком окру­гу – са­оп­штио је Ин­сти­тут за јав­но здра­вље Вој­во­ди­не.

Ка­ко на­во­де, у пи­та­њу су не­у­ро­ин­ва­зив­ни об­ли­ци бо­ле­сти (упа­ла мо­зга и/или мо­жда­ни­ца), ко­ји су зах­те­ва­ли ле­че­ње у бол­нич­ким усло­ви­ма.

- Ме­ђу обо­ле­ли­ма, 16 осо­ба је му­шког по­ла, а де­вет жен­ског, док је про­се­чан уз­раст обо­ле­лих 65 го­ди­на жи­во­та – на­по­ми­њу у Ин­сти­ту­ту.

Гро­зни­ца За­пад­ног Ни­ла је се­зон­ско обо­ље­ње ко­је се пре­но­си убо­дом за­ра­же­ног ко­мар­ца. Бо­лест се на на­шем под­не­бљу ре­ги­стру­је у пе­ри­о­ду од ју­на до но­вем­бра. У нај­ве­ћем бро­ју слу­ча­је­ва, 70 до  80 од­сто, ин­фи­ци­ра­на осо­ба не­ма ни­ка­квих симп­то­ма бо­ле­сти. Код око 20 од­сто ин­фи­ци­ра­них ја­вља се бла­га бо­лест, слич­на гри­пу.

комарац
Фото: Pixabay.com

- Ма­ли про­це­нат, ма­ње од је­дан од­сто, ин­фи­ци­ра­них осо­ба раз­ви­ја те­шку фор­му бо­ле­сти, ко­ја се мо­же ма­ни­фе­сто­ва­ти као упа­ла мо­зга или мо­жда­ни­ца. Симп­то­ми упа­ле мо­зга или мо­жда­ни­ца су ин­тен­зив­на гла­во­бо­ља, уко­чен врат, по­спа­ност, дез­о­ри­јен­ти­са­ност, ко­ма, тре­мор, не­вољ­ни гр­че­ви, сла­бост ми­ши­ћа и па­ра­ли­за. Упа­ле мо­зга и мо­жда­ни­ца се че­шће ја­вља­ју код осо­ба нај­ста­ри­је жи­вот­не до­би, као и код осо­ба с осла­бље­ним иму­ни­те­том и хро­нич­ним по­ре­ме­ћа­ји­ма здра­вља – ука­зу­ју у Ин­сти­ту­ту.

Уко­ли­ко се ја­ве симп­то­ми бо­ле­сти по­треб­но је ја­ви­ти се свом ле­ка­ру. Ко­нач­ну ди­јаг­но­зу бо­ле­сти по­ста­вља спе­ци­ја­ли­ста ин­фек­то­лог над­ле­жне бол­ни­це на осно­ву кли­нич­ке сли­ке и ла­бо­ра­то­риј­ског те­сти­ра­ња узо­ра­ка па­ци­је­на­та. Те­шке, не­у­ро­ин­ва­зив­не фор­ме бо­ле­сти зах­те­ва­ју бол­нич­ко ле­че­ње. 

западни нил грозница
Извор:
Дневник
Пише:
Љубица Петровић
