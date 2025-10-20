У ВОЈВОДИНИ 25 СЛУЧАЈЕВА ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА Међу оболелима је 16 особа мушког и девет женског пола ИЗ ИНСТИТУТА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ УПОЗОРАВАЈУ
Према подацима добијеним епидемиолошким надзором, на територији АП Војводине, закључно са 5. октобром, регистровано је 25 потврђених случајева грознице западног Нила код пацијената са пребивалиштем у Јужнобачком, Средњобанатском, Јужнобанатском, Севернобанатском, Сремском и Западнобачком округу – саопштио је Институт за јавно здравље Војводине.
Како наводе, у питању су неуроинвазивни облици болести (упала мозга и/или можданица), који су захтевали лечење у болничким условима.
- Међу оболелима, 16 особа је мушког пола, а девет женског, док је просечан узраст оболелих 65 година живота – напомињу у Институту.
Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Болест се на нашем поднебљу региструје у периоду од јуна до новембра. У највећем броју случајева, 70 до 80 одсто, инфицирана особа нема никаквих симптома болести. Код око 20 одсто инфицираних јавља се блага болест, слична грипу.
- Мали проценат, мање од један одсто, инфицираних особа развија тешку форму болести, која се може манифестовати као упала мозга или можданица. Симптоми упале мозга или можданица су интензивна главобоља, укочен врат, поспаност, дезоријентисаност, кома, тремор, невољни грчеви, слабост мишића и парализа. Упале мозга и можданица се чешће јављају код особа најстарије животне доби, као и код особа с ослабљеним имунитетом и хроничним поремећајима здравља – указују у Институту.
Уколико се јаве симптоми болести потребно је јавити се свом лекару. Коначну дијагнозу болести поставља специјалиста инфектолог надлежне болнице на основу клиничке слике и лабораторијског тестирања узорака пацијената. Тешке, неуроинвазивне форме болести захтевају болничко лечење.