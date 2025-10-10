У СРБИЈИ РЕГИСТРОВАНА 62 СЛУЧАЈА ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА Батут упозорио на вирус, ево које године су критичне и у ком делу земље је највише заражених
На територији Србије до 5. октобра регистровано је од 62 оболелих од грознице Западног Нила, објавио је данас Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут".
Случајеви оболевања су регистровани на територији 13 округа, и то: Града Београда (23 случаја), Јужнобачког (12 случајева), Средњобанатског (четири случаја), Браничевског (четири случаја), Јужнобанатског (четири случаја), Подунавског (четири случаја), Моравичког (два случаја), Севернобанатског (два случаја), Шумадијског (два случаја), Западнобачког (два случаја), Поморавског (један случај), Рашког (један случај) и Сремског (један случај) округа. Међу оболелима доминирају особе мушког пола (66,1%). Просечна старост оболелих је 67,2 године.
У сезони надзора 2025. године, до 1. октобра 2025. године у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) случајеви оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији, Румунији, Хрватској, Француској, Бугарској, Мађарској, Шпанији, Албанији, Турској и Северној Македонији.
Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца. Главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је Цулеx пипиенс, врста комарца која је одомаћена и код нас. Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.
Ево како се заштитити
У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, "Батут" препоручује примену мера личне заштите од убода комараца, и то:
- Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном.
- Ношење одеће дугих рукава и ногавица, светле боје.
- Препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу.
- Избегавање боравка на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца – у сумрак и у зору.
- Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета.
- Редукција броја комараца у затвореном простору.
- По могућству боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
- Избегавање подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
Смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде. На тај начин смањује се број места на које комарци могу да положе своја јаја. Најмање једном недељно треба испразнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду за кућне љубимце, из канти, буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге предмете који могу да прикупљају воду.
У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се придржавати свих наведених мера превенције.
У случају појаве било каквих симптома који су компатибилни са неуроиназивним обликом болести, одмах се јавити изабраном лекару.