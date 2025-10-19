ДАЧИЋ О ПАДУ НАДСТРЕШНИЦЕ: "Полиција се бавила спасавањем људи, није водила истрагу"
Министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је вечерас да се полиција 1. новембра прошле године на Железничкој станици у Новом Саду бавила спасавањем људи, да је све друго полиција радила по налогу тужилаштва, а да је на стручњацима да дефинишу како је дошло до грешака или саботаже.
Дачић је, гостујући на ТВ Пинк, истакао да је примарнини циљ припадника Министарства унутрашњих послова, пре свега, ватрогасаца и спасилаца, био да уклоне шут како би дошли до преживелих.
"Ја сам био сведок особе која је преживела. На њој је било 25 тона материјала, бетона, гвожђа и свега осталог. То није било могуће склонити једноставно. Није могуће обичним машинама склонити. Немате ни толику механизацију. То је било централно питање. Полиција, односно ватрогасци и спасиоци, бавила се тиме да се затвори цела та прича тога дана колико је било мртвих, колико је било спасених, колико је било повређених", навео је Дачић.
Он је истакао да ватрогасци и спасиоци не воде истрагу о томе како је дошло до рушења надстрешнице и да се МУП није тим питањем бавио.
"Тужилаштво је одмах увече наложило да се тај шут пребаци на сигурније место да би могло да се чува. И то је по налогу тужилаштва. Мариника Тепић (потпредседница Странке слободе и правде) доносила је фотографије и оптуживала је Александра Вучића и мене да склањамо доказни материјал...То је наложило тужилаштво", рекао је Дачић.
Одговарајући на питање да ли је фотографија, пошто је сав доказни материјал са места пада надстрешнице скоњен, довољан доказ за вештачење, рекао је да је реч о оперативним стварима које нису у надлежности МУП-а.
"Нити сам стручан да о томе говорим, нити могу да дам неку квалификацију у вези тога. Оно што сигурно могу да кажем је да се полиција тог дана бавила спасавањем људи, а све остало је радила по налогу Тужилаштва. На знам по ком принципу се врши неко вештачење и ко је надлежан, претпостављам да су то неки стручњаци из те области који би требало јасно да дефинишу да ли је реч о грешкама конструкције које су професионалне и грађевинске и архитетонске ствари или је реч о саботажама или тероризму", навео је Дачић.
Додао је да он, као министар унутрашњих послова, један од министара који има најмање оперативних овлашћења и да не може да се меша у истраге.
"Имам ситуацију да је полиција оперативно независна. Чак и немам право да тражим информације о појединим ситуацијама, осим на захтев тужилаштва и суда. Зато што такви су закони донети, полиција има свог директора и има своју оперативну независност. Тако пише у законима. Ја могу да тражим извештај о поступању", нагласио је Дачић.
На питање да ли је добио налог тужилаштва да испита какве су се то сирене упозорења чуле пре пада надстрешнице, Дачић је рекао да му није познато да је дошло до таквог захтева.