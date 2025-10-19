ПОСЛЕ ПОКУШАЈА АТЕНТАТА НОВА ПРЕТЊА ТРАМПУ? Откривена сумњива осматрачница с погледом на америчког председника
Америчка тајна служба открила је сумњиву ловачку осматрачницу која има директан поглед на место где амерички председник Доналд Трамп излази из председничког авиона Аир Форце Оне на међународном аеродрому Палм Бич, а Федерални истражни биро (ФБИ) је преузео истрагу, рекли су данас званичници.
Директор ФБИ Каш Пател је за Фокс њуз рекао да се осматрачница, која је пронађена у чествртак, још не доводи у везу ни са једном особом.
"Пре председниковог повратка у Вест Палм Бич, америчка тајна служба је открила оно што личи на уздигнуту ловачку осматрачницу у видокругу зоне слетања авиона Аир Форце Оне. На лицу места није пронађена ниједна особа. ФБИ је од тада преузео истрагу, послао је тимове да прикупе све доказе са места догађаја и користи наше могућности за анализу података мобилних телефона", рекао је Пател за Фокс њуз.
Шеф комуникација америчке тајне службе Ентони Гуљелми је потврдио да организација "блиско сарађује" са ФБИ као и са локалном полицијом у округу Палм Бич.
Гуљелми је рекао да су агенти открили осматрачницу током својих "prethodnih безбедносних припрема", пре Трамповог доласка у Палм Бич.
"Није било утицаја на било какво кретање (председника), а ниједна особа није била присутна нити укључена на локацији. Иако нисмо у могућности да пружимо детаље о конкретним предметима или њиховој намери, овај инцидент наглашава важност наших слојевитих безбедносних мера", рекао је Гуљелми за Фокс њуз.
Извор из полиције је за Фокс њуз рекао да изгледа да је осматрачница постављена "пре више месеци".
Истрага о сумњивој осматрачници долази неколико недеља након што је Рајан Рут проглашен кривим за покушај атентата на Трампа током изборне кампање пред председничке изборе прошле године на терену за голф у Палм Бичу, који је намеравао да изведе из снајперског гнезда које је поставио у жбуњу дуж ограде.
Рут је оптужен по пет федералних кривичних дела, укључујући покушај атентата на важног председничког кандидата, напад на федералног службеника и вишеструка кривична дела везана за употребу ватреног оружја.
Тај наводни покушај атентата уследио је након што је Трамп упуцан у уво током предизборног скупа у Батлеру, у Пенсилванији.