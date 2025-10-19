broken clouds
(ВИДЕО) ПОЈАВИО СЕ СНИМАК ПЉАЧКЕ ЛУВРА Лопови дошли с дизалицом, разбили прозор и мирно однели драгуље

19.10.2025. 23:35
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Јутарњи лист
лувр
Фото: Tanjug/AP Photo/Alexander Turnbull)

Лопови су у недељу провалили у париски музеј Лувр уз помоћ камиона са дизалицом, разбивши прозор на првом спрату, а онда украли накит непроцењиве вредности из галерије у којој се налазе француски краљевски драгуљи, а затим побегли на мотоциклима, саопштила је француска влада.

Пљачка ће вероватно покренути непријатна питања о безбедности у овом светски познатом музеју, који је 2024. године угостио 8,7 милиона посетилаца, а чији су званичници већ упозоравали на недостатак улагања.

Лопови су кренули у акцију око 9.30 ујутру, када је музеј већ био отворен за посетиоце, а ушли су у Аполонову галерију, саопштило је Министарство унутрашњих послова.  Пљачка је трајала око четири минута, изјавила је министарка културе Рашида Дати за телевизију ТФ1, додавши да су пљачку извели професионалци. На друштвеним мрежама појавила се и снимак на коме се види како један од лопова разбија витрину са драгуљима.

„Видели смо неке снимке: уопште их не занимају људи, улазе мирно, ту су четири минута, разбијају витрине, узимају плен и одлазе. Нема насиља, све је урађено врло професионално“, рекла је Дати за ТФ1.

Додала је да је један комад накита пронађен испред музеја, очигледно испуштен током бекства.

Дати није желела да открије о ком комаду накита се ради, али лист Ле Парисиен пише да се верује да је у питању круна супруге Наполеона ИИИ, царице Еугеније. Комад накита био је оштећен, наводи лист.

Према званичној страници музеја Лувр, поменута круна садржи златне орлове и прекривена је са 1354 дијаманта и 56 смарагда.

Царица Еугенија, рођена у Гранади у Шпанији 1826. године, удала се за Наполеона ИИИ, који је владао Француском као председник од 1848. до 1852. године, а затим као цар од 1852. до 1870, када је свргнут.
 

Шта је украдено?
Француски медији објавили су да су нестали следећи краљевски драгуљи:

огрлица и пар минђуша са смарагдима из колекције Марије-Луизе, супруге Наполеона Бонапартеа дијадема, огрлица и пар минђуша са сафирима из збирки краљица Марије-Амели и Хортенсе

два броша (од којих је један реликвијар), украсни чвор за корсет и дијадема из збирке царице Еугеније

Упад уз помоћ дизалице
Министар унутрашњих послова Лоран Нунез изјавио је за радио Франце Интер да је троје или четворо лопова ушло у музеј помоћу дизалице постављене на камиону.

„Разбили су прозор, упутили се ка неколико витрина и украли драгуље... који имају стварну историјску, непроцењиву вредност“, рекао је Нунез.

На снимку који је на мрежи X објавио водич из музеја, виде се посетиоци који се збуњено крећу ка излазима, не знајући зашто морају напустити музеј који су тек ушли да обиђу.

Нунез је рекао да је отворена истрага, а да је за њу задужена специјализована јединица полиције, која има високу стопу успешности у решавању пљачки високог профила.

Није било повређених, потврдила је министарка Дати.

Музеј Лувр, најпосећенији на свету и дом чувене Мона Лизе Леонарда да Винчија, објавио је на мрежи X и на свом сајту да ће остати затворен до краја дана због „ванредних околности“.

Годинама занемаривана безбедност
 

Раније ове године, управа музеја Лувр затражила је хитну помоћ француске владе како би се обновиле старе изложбене сале и унапредила безбедност уметничких дела.

Дати је нагласила да безбедносни проблеми у музеју нису новост.

„У последњих 40 година веома мало пажње посвећено је безбедности великих музеја. Пре две године, председник Лувра затражио је безбедносну ревизију од префекта полиције. Зашто? Зато што музеји морају да се прилагоде новим облицима криминала“, рекла је. „Данас је то организовани криминал – професионалци.“

Министар Нунез је, у одвојеном интервјуу, додао да је „добро познато“ да су француски музеји генерално „рањиви“.

Телеграф/Јутарњи

