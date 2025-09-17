broken clouds
  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
(ФОТО) ТРАЖИ ГА ЦЕЛА ЕВРОПА, А ОН ШЕТА ГРАДОМ: Обавештајца камера ухватила на улицама Москве са пресађеном косом; Био је и на ”борбеној дужности”

17.09.2025. 17:19 17:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Фото: Pixabay.com

Одбегли шеф технолошке компаније Wirecard, који је постао руски обавештајни официр, примећен је у Москви.

Јан Марсалек, који је водио огромну шпијунску мрежу са седиштем у Великој Британији док је био у бекству од Интерпола, фотографисан је на улицама Москве са трансплантираном косом, држећи се за руке са својом партнерком у руској престоници.

То је први пут да се такозвани најтраженији човек у Европи и један од најтраженијих људи на свету појавио у јавности откако је побегао у јуну 2020. године, када је његова компанија - поменути немачки технолошки гигант Wирецард - пропала, остављајући рупу у књигама вредну 1,8 милијарди евра.

Тражен је због преваре, а такође се истражује и због шпијунаже у неколико европских земаља.

Руски истраживачки веб-сајт "Инсајдер" реконструисао је нека од његових кретања користећи податке о путовањима, мобилне податке и снимке са надзорних камера са улица Москве.

Борбене мисије у Украјини

Истрага показује да је Марсалек поред прилично обичног живота, путовања на посао и са посла у седиште Федералне службе безбедности (ФСБ), повремено путовао у Украјину где је, наводно, обављао "борбене мисије" у сарадњи са специјалним јединицама.

Снимљен је само четири месеца након што је његова шпијунска група са седиштем у Великој Британији осуђена на укупно више од 50 година затвора.

Хиљаде порука између Марсалека и Орлина Русева, који је координирао агенте у Грејт Јармуту, из Бугарске, конфисковала је Метрополитанска полиција. Поруке су откривале планове за отмицу и убиство непријатеља Владимира Путина. Христо Грозев и Роман Доброхотов, новинари поменутог руског листа "The Insider", били су међу главним метама.

Пре тога, истрага британског листа "Телеграф" открила је Марсалеково учешће у "индустријској" шпијунажи против Путинових критичара, његове везе са приватним руским војскама и везе са тајном набавком борбених дронова за њихову каснију употребу на украјинском бојишту.

У невероватном двоструком животу, технички директор компаније Wirecard наводно је радио за Кремљ најмање деценију и имао је приступ мрежи шпијуна и полицајаца у Великој Британији, САД, Немачкој, Аустрији, Израелу, Италији и Швајцарској. Након што је превара са Wirecard-ом откривена, побегао је из Немачке у Москву.

Поруке упућене горепоменутом Русеву откриле су да је и он био близак руској мафији и да се подвргао козметичким процедурама како би променио свој изглед - укључујући и трансплантацију косе.

Наводно је чак учио и руски како би се боље уклопио. Инсајдер, који је спровео истрагу заједно са немачким Дер Шпигелом, ЗДФ-ом и аустријским Дер Стандардом, такође је открио да је професорка руског језика Татјана Спиридонова, у међувремену, постала његова љубавница.

Спиридонова, која је снимљена на камерама за видео надзор како држи Марсалека за руку, наводно је путовала у Европу да покупи телефоне и лаптопове које су запленили Русефини агенти. У захтеву за пасош одобрење руских власти је наведено као "строго поверљиво".

На борбеној дужности

Подаци такође показују да је Марсалек од 2023. године пет пута путовао у окупирани Крим у трајању од 27 сати, често у пратњи руских специјалних јединица. Мобилни подаци га такође више пута постављају близу руско-украјинске границе, а записи такође показују посету првој линији фронта у окупираном Мариупољу.

Извори безбедности су за Инсајдер рекли да је он на борбеној дужности.

Верује се да је Марсалек, који користи најмање пет различитих идентитета, путовао у Дубаи од 2020. године, где је наводно умешан у прање новца и трговину крвавим дијамантима. Истраге о његовим обавештајним активностима пре и после бекства из Немачке спроводе се у неколико европских земаља.

Telegraf.rs/Jutarnji

обавештајац москва
