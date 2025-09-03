ПЛОДОВИ ЧЕЛИЧНОГ ПРИЈАТЕЉСТВА:
ПРЕДСЕДНИК ИЗ ПЕКИНГА: Преговарамо са кинеским лидерима у новим технологијама, ЛЕТЕЋИ АУТОМОБИЛИ ПОСТАЈУ СТВАРНОСТ презентација у Србији крајем 2026. године
Председник Србије Александар Вучић састао се данас са бројним представницима кинеских компанија у Пекингу.
Након низа важних разговора, председник се обраћа медијима.
- Данас смо имали много обавеза у Пекингу, много тога смо могли да видимо и сазнамо, много важних сусрета имали. Билатералне сусрете са 11 или 12 светских лидера, дуго разговарао са председником Алијевим, са председником Азерјбејџана, са Робертом Фицом, разговарали о европском путу Србије. Били смо на паради војној где сте могли да видите напредк кинеске војске, кинеске технологије... Кина је данас невероватно напредна, много тога су урадили, данас су раме уз раме са САД у борби за прво место као светска, војна, политичка и економска сила. Нису ни близу показаали све што имају и могу али су показали оно што им представља предност у односу на све друге. Велику су пажњу томе посветили западни медији, јер су се правили као да не разумеју колико је Кина отишла далеко, одједном су као изненађени оним што су могли да виде. Посебно системима DH5, стратешким нуклеарним пројектилима које могу да погоде свако место на земаљској кугли, са оних места које контролишу Кинези. Напредују и даље. Разговарајући са представницима различитих држава, разговарао сам са председником Индонезије.
- Оно што је важно за грађане, обавили смо много разговора са представницима кинеских компанија, укупно 11, сутра још три. Да пронађемо најбоља решења за грађане у многим областима, причали смо са компанијама који се баве применом вештачке интелигенције у области здравства, образовања. Водили разговоре са компанијама које већ раде у Србији и хоће додатно да инвестирају и запосле још људи. Зиђин нам је кључна компанија, она нам одржава исток Србије и Мајданпек, и Неготин, Бор, Зајечар. Највећи послодавац убедљиво. Тражили смо додатно, имамо право прече куповине, заинтересовани смо за даљу куповину злата. Држава није да ви будете на власти дан више и да некоме ко долази после вас оставите веће богатство него што су нама оставили својевремено. То је питање одговорности. Имали смо састанке са значајним енергетским компанијама, имаћемо проблеме са производњом електричне енергије, мораћете да тражите складишта, морамо да тражимо новије технологије, нова горива која се примењује и такве смо разговоре водили. Разговарали смо о летећим аутомобилима, очекујем да одбију дозволу у Кини, који су сад овде око 300.000 долара, верујем да ћемо следеће године до 1. децембра моћи да покажемо како функционишу летећи аутомобили на територији Србије, и да ћемо имати примену и коришћење летећих аутомобила током EXPO, па ваљда ће да наставе да ме исмевају. Много напорних и важних састанака. Гледали смо шта је то што желимо да купимо од Кинеза.
О састанку са председником Кине
- За мене је сутра најважнији разговор, око 6 ујутру по српском времену. Са председником Кине, тај састанак је реално да траје око пола сата, морам да се спремим и да покушам да напамет научим и искористим наших 15 минута, да се изборим за Србију, да добијемо ствари које су за нас важне. Трудићу се да извучемо економску корист, највећу могућу, а да покажемо респект кинеским пријатељима и никога не увредимо.
О доласку лидера са запада у Пекинг
- Сведоци сте, Србија је овде прва или друга по популарности, мене препознају као њеног председника, од 26 великих земаља. Први или други по препознатљивости, по поштовању које имамо код кинеских партнера довољно вам говори, иако нисам у билатералној посети, да ћу бити примљен на највишем нивоу, да ћу имати лично пријем, састанак са председником Сијем који имам сваки пут када то затражим. Која то друга земља из региона има? Они могу да сањају, на разгледници да виде Сија, рецимо Сарајево, Загреб, Подгорица? Постоји у нашој земљи потреба да мрзите све што је српско и да је све туђе боље. Глупо ми је да објашњавам какав је третман Србије у Кини.
Наша делегација је била смештена у први ред, али то нема везе, кога то интересује осим залудних људи.
О паради у Београду
Вучић је најавио да ће 20. септембра бити велика парада у Београду.
- Покушали су да нам униште војску и готово да су успели. Војску смо подигли као феникс из пепела. Они су данас понос, немојте да се правимо наивни, да будемо фер, нису Приштина, Тирана и Загреб случајно формирали војну алијансу. Формирали су је због Србије. Што нас терате да се правимо глупљи него што јесмо? Ми никога нећемо да дирамо, само ћемо да ћувамо своју територију, свој интегритет. Имали сте Хрватску параду организовану због Олује и прогона Срба, цела Европа је ћутала на параду у Загребу и сви су говорили баш лепо што је парада. Када Србија буде правила парадау, по истом принципу, у истим хрватским медијима писаће - Вучић звецка оружјем, коме Вучић прети...
- На Блед нисам ишао, позван је био Мацут, паметно и са правом није отишао. Они су позвали блокадере на Блед, нека са њима причају. Да ми поредите однос и разговор са Пленковићем и не знам ким још, и наслушао сам се глупости колико хоћете. И да поредим то са сусретима са Сијем, Путином, Фицом... То је као да поредите Премијер лигу и београдску зону. Да ме убедите да је бетон лига на вишем нивоу, немам проблем са тим. Да сма отишао на Блед рекли би што нисам отишао овде. Да је Путин нешто лоше рекао то би им била главна вест. Ја само бринем о Србији и интересима Србије, ништа ме друго не занима. То је оно што не могу да разумеју. Знају да њих занимају само паре. Данима се туку чије су паре, ко кога смењује... Мислим да је вжано да се бавимо како ће Србија да има гас, струју, како ће Србија да употребљава вештачку интелигенцију, да не проспутимо револуцију као што смо раније и заостајали за светом. Мој посао је да бринем о одбрани земље, да се бринемо о томе како ће људи да живе. Да се бавим глупостима, не могу.