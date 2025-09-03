ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ СЕ САСТАО У ПЕКИНГУ СА ЈЕДНИМ ОД НАЈВЕЋИХ СВЕТСКИХ ПРОИЗВОЂАЧА ОПРЕМЕ ЗА ОБНОВЉИВУ ЕНЕРГИЈЕ Нова улагања донеће користи привреди и грађанима
Председник Србије Александар Вучић састао се данас у Пекингу са представницима кинеске компаније SANY Renewable Energy у Пекингу, једним од највећих светских произвођача опреме за обновљиве изворе енергије, са којима је разговарао о развоју ветропаркова и других зелених пројеката у Србији.
"Њихова експертиза и капитал могу убрзати наш пут ка одрживим решењима и енергетској транзицији", навео је Вучић на Инстаграм налогу "будућностсрбијеав".
Како је истакао, уверени су да ће улагања значајно допринети производњи чисте и зелене електричне енергије и донети користи привреди и грађанима Србије.
Претходно, председник Вучић је данас у Пекингу одржао састанке са представницима више кинеских компанија, међу којима су China Emergy, XPeng AEROHT, iFlytek, CRBC, Guangdong Hongda и Ziđin Mobing Group.