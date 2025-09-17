ПОВОДОМ СМРТИ СЛАВКА ОБАДОВА Уприличен комеморативни скуп у амфитеатру СПЦ „Војводина“
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин присуствовао је комеморацији у част Славка Обадова, познатог спортисте, џудисте и олимпијца, у амфитеатру СПЦ „Војводина“.
- Окупили смо се да одамо пошту великом спортском асу, Славку Обадову. Његов спортски дух, посвећеност и љубав према џудоу донели су му успехе због којих ће остати упамћен. Заједно са породицом, бројним пријатељима и поштоваоцима његовог дела и спортске заоставштине, опростили смо се од легенде југословенског и српског џудоа. Са поносом ћемо чувати успомену на њега и трудити се да младе генерације наставе путем којим је он ишао – путем борбености, истрајности и вере у сопствени рад – рекао је Жарко Мићин.
Славко Обадов био је три пута екипни државни шампион, вишеструки првак Југославије у џудоу и самбоу, тренер и савезни капитен. Освајао је титуле првака Балкана и Медитерана.
Са европских и светских првенстава доносио је бројне медаље, а освајач је и олимпијске бронзане медаље за српски џудо.