ПОВОДОМ СМРТИ СЛАВКА ОБАДОВА Уприличен комеморативни скуп у амфитеатру СПЦ „Војводина“

17.09.2025. 13:42 13:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин присуствовао је комеморацији у част Славка Обадова, познатог спортисте, џудисте и олимпијца, у амфитеатру СПЦ „Војводина“.

- Окупили смо се да одамо пошту великом спортском асу, Славку Обадову. Његов спортски дух, посвећеност и љубав према џудоу донели су му успехе због којих ће остати упамћен. Заједно са породицом, бројним пријатељима и поштоваоцима његовог дела и спортске заоставштине, опростили смо се од легенде југословенског и српског џудоа. Са поносом ћемо чувати успомену на њега и трудити се да младе генерације наставе путем којим је он ишао – путем борбености, истрајности и вере у сопствени рад – рекао је Жарко Мићин.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад

Славко Обадов био је три пута екипни државни шампион, вишеструки првак Југославије у џудоу и самбоу, тренер и савезни капитен. Освајао је титуле првака Балкана и Медитерана. 

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад
Дневник/Ф. Бакић
Фото: Дневник/Ф. Бакић

Са европских и светских првенстава доносио је бројне медаље, а освајач је и олимпијске бронзане медаље за српски џудо.

Град Нови Сад
Фото: Град Нови Сад
Дневник/Ф. Бакић
Фото: Дневник/Ф. Бакић

 

славко обадов
Извор:
Дневник/Град Нови Сад
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
