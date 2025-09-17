overcast clouds
СПЕКТАКЛ НА ЗАТВАРАЊУ "ДИНО СВЕТА" У ЖАБЉУ Магично вече пуно боја, светлости и игре; Бајковити простор у којем су се прошлост и фантазија стопиле у незаборавно искуство

17.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник / С. Кнежевић

У Жабљу је свечано затворена манифестација „Дино свет“, право магично вече пуно боја, светлости и игре.

Од 18 до 20 часова посетиоци су имали прилику да доживе несвакидашње путовање у којем су се прошлост и будућност сусреле у јединственом сценском спектаклу.

Програм је био осмишљен тако да подсети на праисторијска времена, али и да пробуди машту и донесе дашак бајке. Публику су очарале светлеће виле, огромна пурпурна птица висока три метра и краљица цвећа која је својим плесом унела посебну дозу чаролије. Јединствена Додо птица, као симбол давних епоха, вратила је присутне у свет праисторије, док су неонски лептири својим плесом и бојама оживели атмосферу. Парк је на тренутке изгледао као бајковити простор у којем су се прошлост и фантазија стопиле у незаборавно искуство.

Врхунац вечери обележио је наступ светлећег диско робота који је позвао публику на плес и унео додатну дозу енергије и весеља. 
Манифестацију је организовала Туристичка организација општине Жабаљ, под покровитељством Општине Жабаљ.                                           

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
