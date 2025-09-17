СПЕКТАКЛ НА ЗАТВАРАЊУ "ДИНО СВЕТА" У ЖАБЉУ Магично вече пуно боја, светлости и игре; Бајковити простор у којем су се прошлост и фантазија стопиле у незаборавно искуство
У Жабљу је свечано затворена манифестација „Дино свет“, право магично вече пуно боја, светлости и игре.
Од 18 до 20 часова посетиоци су имали прилику да доживе несвакидашње путовање у којем су се прошлост и будућност сусреле у јединственом сценском спектаклу.
Програм је био осмишљен тако да подсети на праисторијска времена, али и да пробуди машту и донесе дашак бајке. Публику су очарале светлеће виле, огромна пурпурна птица висока три метра и краљица цвећа која је својим плесом унела посебну дозу чаролије. Јединствена Додо птица, као симбол давних епоха, вратила је присутне у свет праисторије, док су неонски лептири својим плесом и бојама оживели атмосферу. Парк је на тренутке изгледао као бајковити простор у којем су се прошлост и фантазија стопиле у незаборавно искуство.
Врхунац вечери обележио је наступ светлећег диско робота који је позвао публику на плес и унео додатну дозу енергије и весеља.
Манифестацију је организовала Туристичка организација општине Жабаљ, под покровитељством Општине Жабаљ.