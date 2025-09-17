overcast clouds
23°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АРИНА САБАЛЕНКА ПОВРЕЂЕНА: Белорускиња не игра у Пекингу

17.09.2025. 13:58 14:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
sabalenka
Фото: Tanjug (AP Photo/Yuki Iwamura)

Најбоља тенисерка света Белорускиња Арина Сабаленка због повреде неће играти на ВТА турниру у Пекингу, саопштили су организатори такмичења.

"Арина се није у потпуности опоравила од повреде коју је задобила током УС Опена. Желимо јој брз опоравак и надамо се да ћемо је поново видети у Пекингу", навели су организатори турнира у главном граду Кине.

Сабаленка је прошле године поражена у четвртфиналу турнира у Пекингу од Чехиње Каролине Мухове 7:6 (7:5), 2:6, 6:4.

ВТА турнир у Пекингу биће одржан од 24. септембра до 5. октобра.

Белоруска тенисерка се налази на првом месту ВТА листе са 11.225 бодова и већ је обезбедила пласман на завршни турнир сезоне, који је на програму од 1. до 8. новембра у Ријаду.

арина Сабаленка повреда повреда играча
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САБАЛЕНКА НЕ ИДЕ ВИШЕ КОД ПСИХОЛОГА:" Очекивала сам да она реши моје проблеме и емоције, а стално сам правила исте грешке"
sabalenka

САБАЛЕНКА НЕ ИДЕ ВИШЕ КОД ПСИХОЛОГА:" Очекивала сам да она реши моје проблеме и емоције, а стално сам правила исте грешке"

15.09.2025. 15:24 15:26
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОЛГА ДАНИЛОВИЋ САДА 42! На WTA листи Арина Сабаленка и даље прва, Нина је на 159. месту
Tanjug/AP Photo/Yuki Iwamura

ОЛГА ДАНИЛОВИЋ САДА 42! На WTA листи Арина Сабаленка и даље прва, Нина је на 159. месту

15.09.2025. 14:05 14:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај