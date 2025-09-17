АРИНА САБАЛЕНКА ПОВРЕЂЕНА: Белорускиња не игра у Пекингу
17.09.2025. 13:58 14:01
Најбоља тенисерка света Белорускиња Арина Сабаленка због повреде неће играти на ВТА турниру у Пекингу, саопштили су организатори такмичења.
"Арина се није у потпуности опоравила од повреде коју је задобила током УС Опена. Желимо јој брз опоравак и надамо се да ћемо је поново видети у Пекингу", навели су организатори турнира у главном граду Кине.
Сабаленка је прошле године поражена у четвртфиналу турнира у Пекингу од Чехиње Каролине Мухове 7:6 (7:5), 2:6, 6:4.
ВТА турнир у Пекингу биће одржан од 24. септембра до 5. октобра.
Белоруска тенисерка се налази на првом месту ВТА листе са 11.225 бодова и већ је обезбедила пласман на завршни турнир сезоне, који је на програму од 1. до 8. новембра у Ријаду.