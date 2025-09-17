overcast clouds
ПРЕПОЗНАЈТЕ ДЕМЕНЦИЈУ НА ВРЕМЕ Бесплатна предавања на Бистрици и Лиману откривају све што морате знати о себи или ближњима

17.09.2025. 11:37 11:40
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
деменција
Фото: Дом здравља Нови Сад

У сарадњи са Градском управом за здравство Града Новог Сада, Дом здравља Нови Сад у четвртак и петак, 18. и 19. септембра, организује предавања на тему деменције – како је препознати, како превенирати, како бити подршка и живети са оболелима од исте.

Предавања се реализују у склопу пројекта Живот са деменцијом, а намењена су општој и специфичној популацији (особама које у свом блиском окружењу имају контакт са оболелима од деменције или раде са њима и сл.).

Прво окупљање планирано је за четвртак, 18. септембра, од 18.15 у просторијама Месне заједнице Бистрица (Браће Дроњак 11), док ће се предавање у петак, 19. септембра, одржати у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Града Новог Сада (Булевар деспота Стефана 5, Кинеска четврт) од 18.30 часова.

Деменција је комплексна болест и већина људи је доживљава као део старости. Она јесте болест која чешће погађа особе старије доби, али не оболевају сви стари од деменције. Познато је и да се неки облици јављају већ у средњим годинама.

Деменција се често повезује са заборављањем, али ова болест укључује промене многих менталних функција. Дешава се да први симптоми наступају са променама у расположењу и понашању.

Такође, деменција почиње неприметно и напредује постепено, те буде дуго непрепозната од стране чланова породице. Неретко се дијагноза веома касно поставља, што резултира много бржим напредовањем болести.

Из свега претходно наведеног, циљ пројекта је да се општа и специфична популација сензибилише, информише и едукује како би се оваква врста обољења правовремено препознала, дијагностиковала и третирала на адекватан начин.

Предавања су бесплатна и отворена за све заинтересоване. Предавачи су психолози Невена Студен и Весна Премић.

деменција предавања дом здравља нови сад
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
