ЗЛОЧИНИ МЕЊАЈУ КРИВИЧНИ ЗАКОНИК Нова кривична дела за оружје, за стара предложене строже казне
БЕОГРАД: У Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика, који се налази на јавној расправи, поред бројних измена, предложено је и увођење нових кривичних дела која се односе на оружје, док су за постојећа кривична дела предложене строже казне.
Нацртом су предвиђена нова кривична дела као што су "Објављивање материјала којима се саветује извршење кривичног дела", "Одобравање, негирање или умањење кривичног дела", "Недозвољено ношење онеспособљеног ватреног и хладног оружја на јавном месту", "Несавесно држање ватреног оружја" и "Обучавање малолетног лица за коришћење ватреног оружја".
Кривично дело "Објављивање материјала којима се саветује извршење кривичног дела" односи се на свакога ко путем средстава информационих технологија или на други начин учини доступним материјал који садржи информације којима се дају савети у циљу извршења кривичних дела убиство и тешко убиство, кривичних дела против полне слободе, фалсификовање новца, неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога, кривичних дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије, фалсификовање исправе и кривичних дела против човечности и других добара заштићених међународним правом.
Предвиђена казна за ово кривично дело је од три месеца до три године затвора, а према предложеним решењима казниће се и свако ко врши посредовање у приступању таквог материјала и ко свесно приступи таквом материјалу.
"Материјалом" се, како се наводи у нацрту, сматра сваки материјал који звучно или визуелно садржи упутства или савете за употребу средстава извршења кривичног дела или предмета насталих извршењем кривичног дела.
Једно од нових кривичних дела је и "Одобравање, негирање или умањење кривичног дела", које подразумева да ће свако ко јавно одобрава, негира постојање или значајно умањује тежину кривичног дела за које се може изрећи казна доживотног затвора, на начин који може довести до насиља, ако је извршење кривичног дела утврђено правноснажном пресудом, казнити затвором од шест месеци до пет година.
Када је реч о оружју уводи се ново кривично дело "Несавесно држање ватреног оружја", за које је запрећена казна затвора од пола године до 12 година.
Овај предлог кривичног дела уследио је након масовног убиства у Основној школи Владислав Рибникар у којој је 13-годишњак користећи оружје свог оца убио девет вршњака и чувара те школе.
Такође нацртом је предвиђено да ће се казнити затвором од шест месеци до пет година и свако ко несавесно држи ватрено оружје за чије држање има одобрење надлежног органа па услед таквог држања оружје дође у посед лица које њиме изврши кривично дело, односно противправно дело у закону одређено као кривично дело.
У случају да је приликом извршења овог дела наступила тешка телесна повреда или смрт неког лица, учинилац који је несавесно држао оружје, ће бити кажњен затвором од две до 12 година.
Након масовног убиства у школи је предложено и увођење кривичног дела "Обучавање малолетног лица за коришћење ватреног оружја", за које је запрећена казна затвора од три месеца до три године.
Такође инкриминисано је и обучавање малолетника за употребу ватреног оружја, као и када то ради одговорно лице стрељачке организације или стрелишта које супротно прописима дозволи малолетном лицу приступ стрелишту.
Поред наведеног за постојаћа кривична дела у вези са оружјем и експлозивним направама су пооштрене казне затвора.
У образложењу Министарства правде наведено је да је влада имајући у виду пораст криминалитета и догађаја који су се десили у Србији 2023. године, донела низ мера ради системског решавања проблема и веће безбедности грађана, као и да су ове законске измене предлажу са истим циљем.
У току је јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Кривичног законика, за коју је предвиђено да ће трајати до 1. октобра.