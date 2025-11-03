ПУШАЧИ, СПРЕМАЈУ СЕ ВАЖНЕ ИЗМЕНЕ Дуван ће бити стављен ван закона
Малдиви су постали прва земља на свету која је увела генерацијску забрану пушења.
По новим правилима, пушење, куповина и продаја дувана су забрањени за све рођене након 1. јануара 2007. године.
Забрана је ступила на снагу у суботу, а Министарство здравља Малдива је истакло да ово представља историјску прекретницу у напорима земље да заштити јавно здравље и створи генерацију без дувана.
– Ова мера чини Малдиве првом државом која примењује националну генерацијску забрану дувана – додају из министарства.
Светска здравствена организација упозорава да пушење сваке године изазива више од седам милиона смртних случајева широм света. На Малдивима је од 2021. године више од четвртине одраслих (15–69 година) користило дуван, док је међу тинејџерима (13–15 година) та стопа била скоро двоструко већа.
За поређење, у САД је 2022. године око 20% одраслих пушило дуван, док је у Великој Британији 2023. године пушача било око 12%.
Иако су Малдиви први који су увели овакву забрану, слични закони су разматрани и у другим земљама.
Нови Зеланд је 2022. планирао сличну забрану за све рођене после 1. јануара 2009, али закон никада није спроведен, јер је поништен због смањења пореза.
Велика Британија сада разматра закон који би забранио дуван свима рођенима после 1. јануара 2009. и пооштрио правила продаје дувана и производа за вапинг. Стручњаци за здравље и болнице позивају на хитно усвајање закона, истичући да је у последњих шест месеци више од 120.000 младих одраслих почело да пуши.
Малдиви већ годинама покушавају да смање употребу дувана, укључујући и електронске цигарете. Крајем 2024. године забрањен је увоз, поседовање, употреба, производња и дистрибуција свих вапе производа, без обзира на старосну доб.
Влада планира да отвори клинике за одвикавање од пушења, које ће нудити лекове и подршку људима који желе да престану да пуше. Председник је овог лета чак предложио и новчане награде за становнике који потпуно престану са пушењем.