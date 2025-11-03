overcast clouds
10°C
03.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2312
usd
101.6221
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ: Поносан сам што је почела нова академска година на свим универзитетима

03.11.2025. 19:04 19:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ Vlada Republike Srbije/ Slobodan Miljević/

БЕОГРАД: Председник Владе Републике Србије проф. др Ђуро Мацут изјавио је данас да је поносан што је данас званично почела нова академска година на свим високошколским установама у Србији.

"Повратак студената у амфитеатре показује да дијалог, разумевање и договор увек доносе најбоље резултате. Још једном смо доказали да заједничким радом и отвореним разговором можемо да превазиђемо све изазове – у интересу наших студената, професора и будућности Србије“, поручио је премијер Мацут, саопштила је Канцеларија за сарадњу са медијима Владе Србије.

Нова академска година на факултетима универзитета у Београду, Нишу и Новом Саду као и на Универзитету уметности у Београду и Државном универзитету у Новом Пазару почела је данас, док је на осталим универзитетима настава већ у току.

Ђуро Мацут
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај