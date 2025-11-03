ОГЛАСИО СЕ ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ: Поносан сам што је почела нова академска година на свим универзитетима
БЕОГРАД: Председник Владе Републике Србије проф. др Ђуро Мацут изјавио је данас да је поносан што је данас званично почела нова академска година на свим високошколским установама у Србији.
"Повратак студената у амфитеатре показује да дијалог, разумевање и договор увек доносе најбоље резултате. Још једном смо доказали да заједничким радом и отвореним разговором можемо да превазиђемо све изазове – у интересу наших студената, професора и будућности Србије“, поручио је премијер Мацут, саопштила је Канцеларија за сарадњу са медијима Владе Србије.
Нова академска година на факултетима универзитета у Београду, Нишу и Новом Саду као и на Универзитету уметности у Београду и Државном универзитету у Новом Пазару почела је данас, док је на осталим универзитетима настава већ у току.