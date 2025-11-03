overcast clouds
ОПАСНА ПОТЕРА НА ЈУГИСТОКУ ФРАНЦУСКЕ Петорица полицајаца повређена у јурњави за лоповима

03.11.2025. 19:03 19:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
2
Фото: AI, ilustracija

МАРСЕЈ: Пет полицајаца је повређено током операције хапшења лопова у области Боку-Рон, у близини Марсеја на југоистоку Француске, након што је дошло до јурњаве са возилом које је бежало од полиције.

Четворка осумњичених за покушај провале била је у бекству, а током потере дошло је до судара са полицијским возилом, преноси Фигаро.

Инцидент се догодио у петак око 21.20, када је возило осумњичених напустило Ла Сиота након неуспелог покушаја крађе. Возило је брзо кренуло ка Марсеју, а полиција је започела потеру. 

На путу према Марсеју, возило осумњичених је намерно и са великом брзином ударило у возило полиције, повредивши три полицајца која су се налазила у том возилу. 

Такође, током судара пробушена је гума на полицијском возилу.

Након инцидента, осумњичени су морали да напусте своје возило. Двојица су убрзо ухапшена, али су током хапшења још двојица полицајаца повређени.

Двојица осумњичених су успела да побегну користећи трамвај, али су убрзо ухваћени и приведени.

Француска лопови
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
