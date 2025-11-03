ГРАДОНАЧЕЛНИК УБИЈЕН ТОКОМ ПРОСЛАВЕ ДАНА МРТВИХ Био отворени критичар организованог криминала УПУЦАН У ЦЕНТРУ ГРАДА
МЕКСИКО СИТИ: Градоначелник општине Уруапан у западној мексичкој држави Мичоакан Карлос Алберто Манзо Родригез убијен је након што га је из ватреног оружја упуцао неидентификовани мушкарац, саопштиле су власти.
Четрдесетогодишњак је био отворени критичар организованог криминала и нападнут је у центру града на догађају уз свеће као део свечаности поводом обележавања Дана мртвих, преноси латиноамерички портал Инфобае.
Превезен је у болницу где је касније преминуо, према речима државног тужиоца Карлоса Тореса Пиње.
У нападу су повређени и члан градског већа и телохранитељ.
Нападач је убијен на лицу места, а још двојица осумњичених су ухапшена, саопштило је мексичко Министарство безбедности.
Оружје коришћено у нападу повезано је са два оружана сукоба између ривалских криминалних група које делују у региону, додали су званичници.
Мичоакан је једна од најнасилнијих држава Мексика и представља поприште разних криминалних група које се боре за контролу над територијом, рутама дистрибуције дроге и другим илегалним активностима.
Родригез, који је често виђен како носи панцир, био је под сталном заштитом од прошлог децембра, три месеца након што је ступио на дужност.
Његово обезбеђење је појачано у мају додатним полицајцима и припадницима Националне гарде.
"Не желим да будем само још један градоначелник на списку погубљених, оних којима су животи одузети", рекао је он у септембру у интервјуу за мексичке медије.
Председница Мексика Клаудија Шејнбаум осудила је убиство као "гнусно" и сазвала хитан састанак свог безбедносног кабинета.
Током администрације гувернера Мичоакана Алфреда Рамиреза Бедоље, седам градоначелника је убијено у разним насиљским актима у држави, наводи Инфобае.
У октобру 2024. године, градоначелник Чилпансинга, града на југозападу који је главни град државе Гереро, убијен је само неколико дана након што је ступио на дужност.