РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ОВО ПОЛУОСТРВО Становници у паници напуштају куће

03.11.2025. 11:08 11:14
Пише:
Дневник
Извор:
Србија данас
Земљотрес
Фото: Илустрација/ Canva

Снажан земљотрес је изазвао страх и подсетио на претходне јаке потресе.

Земљотрес магнитуде 6,4 степена Рихтерове скале погодио је источну обалу руског полуострва Камчатка, саопштио је данас руски сеизмолошки завод (ГФЗ).

Земљотрес се догодио на дубини од 28 километрара, наводи се у саопштењу ГФЗ, преноси Ројтерс.

Потрес је уплашио колонију Штелерових морских лавова на острву Антсиферо које је природно станиште ових великих животиња којима прети изумирање, пренео је BBC.

Земљотрес јачине 8,8 степени Рихтерове скале који је погодио Камчатку у јулу, сматра се једним од најјачих икада забележених. Од тада до данас, регистровано је неколико стотина јачих земљотреса у том подручју.

Србијаданас.рс

