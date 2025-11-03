ИЗБАЧЕНА ЗБОГ БЕБЕ ИЗ КАФИЋА: Да ли мајке више не смеју да хране децу у јавности?
Једна мајка из Торонта поделила је на ТикТоку непријатно искуство из једног кафића, где јој особље није дозволило да нахрани своје једногодишње дете храном коју је донела са собом.
Њена прича је брзо постала вирусна и покренула расправу о правилима у угоститељским објектима, али и о изазовима родитељства у јавности.
Реч је о 33-годишњој Али Нелсон, водитељки подкаста, која је тренутно на породиљском одсуству. Видео је објавила 19. октобра, а до сада га је погледало више од милион људи. „Да ли сам ја погрешила или кафић?“ – питала се у снимку.
Али Нелсон објашњава да је у кафић дошла са сином од годину дана и пријатељицом, са неколико намирница за бебу – боцом млека, житарицама без шећера, воћном кашицом и комадићем хлеба са хумусом.
Пре него што је успела да нахрани сина, пришао јој је запослени и рекао да у кафић није дозвољено уносити храну са стране, чак ни за малу децу. „Било ми је непријатно и помислила сам да је ово против мајчинства,“ рекла је Нелсон.
@allynels Are there ever exceptions to food and drink rules and is this one of them? I feel like you should be able to feed your baby…baby food. #fyp #storytime #motherhood #cafe #momtok ♬ original sound - Ally✨
Нелсон је касније појаснила за Newsweek да кафић у којем је била није имао ништа прилагођено беби. „У понуди су били само кекси, колачи и пецива. Зато сам питала гледаоце на ТикТоку – да ли сам ја погрешила или они?“
Подршка пратилаца
Видео је изазвао лавину коментара, а већина корисника стала је на њену страну. Један је написао: „А шта је са бебама које пију адаптирано млеко? Да ли ће им рећи да морају да наруче чај лате?“ Други је додао: „У реду, али где је дечји мени?“ Трећи коментар гласио је: „Чак и авио-компаније дозвољавају да понесете храну и воду за бебе. Ово је апсурд.“
Нелсон каже да се раније никада није сусрела са оваквом забраном. „Мислим да храна за децу не би смела да се рачуна као ‘спољна храна’. Била сам гост који плаћа, нисам донела ништа што би могло да нашкоди кафићу. Уосталом, у понуди су имали производе са орашастим плодовима, па очигледно није у питању безбедност,“ објаснила је.
Иако разуме да угоститељи имају право да одређују правила, Нелсон сматра да граница у овом случају није пређена. „Неки су ме оптужили за ‘мајчинску повлашћеност’, али очекивати дечји мени у сваком кафићу је, по мом мишљењу, више привилегија него донети нешто од куће,“ рекла је.
Нелсон није желела да открије име кафића, јер јој циљ није био да покрене линч. „Не желим да људи нападају мали бизнис. Једноставно ћу убудуће отићи негде друго,“ додала је.
Ово искуство је, како је истакла, покренуло широку дискусију о положају мајки у јавном простору. „Мајчинство данас може бити прилично усамљено. Потребни су нам простори где родитељи заиста могу да се осећају добро дошло. Када вам неко сугерише да су потребе ваше бебе проблем, то само појачава осећај изолације,“ закључила је.
Дневник/ она.рс