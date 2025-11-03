МИСЛИО ДА ЈЕ 13. ПЛАТА КАД СУ МУ ГРЕШКОМ УПЛАТИЛИ ПРИМАЊА 34 РАДНИКА Сад неће да врати: купио аутомобил и преселио се у други град!
Несвакидашњи случај у Русији изазвао је пажњу јавности – фабрика из града Ханти-Мансијск тужи свог радника јер одбија да врати више од седам милиона рубаља (око 75.500 евра), који су му грешком уплаћени на рачун.
Почетком године, Владимир Ричагов је отворио апликацију своје банке и угледао суму од које му је застао дах. Уместо очекиваних 46.954 рубаља (око 500 евра), на рачуну се појавила и „бонус” уплата од невероватних 7.112.254 рубаља.
Потражио савет на интернету
„Чуо сам гласине да ћемо добити 13. плату, јер је година била успешна, али овако нешто нисам могао да замислим“, изјавио је Владимир за локалне медије.
Његова срећа, међутим, није дуго трајала. Истог дана, позвали су га из рачуноводства, обавестили да је дошло до грешке и да мора вратити новац. Владимир је, ипак, одлучио да потражи правни савет – на интернету.
„Нисам дужан да вратим паре, уколико је техничка грешка. Само када је обрачунска. Зато сам донео овакву одлуку“, објаснио је.
Потрошио паре!
Према судским документима, рачуноводство је, грешком, на његов рачун уплатило примања 34 радника из друге пословнице фабрике, преноси Oddity Central.
Иако је јасно да се ради о погрешном преносу, Владимир тврди да је уплата стигла „у име фирме“, а не одређене филијале, те да је у налогу означена као „плата“.
Он додаје да је трпео притисак надлежних, па је одлучио да потроши паре. Купио је аутомобил и преселио се у други град. Током селидбе, фабрика је поднела тужбу, а његови банковни рачуни су замрзнути.