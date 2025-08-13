ГРЕШКОМ ИСПЛАЋЕНИ МИЛИОНСКИ ДОБИЦИ НА ЛУТРИЈИ Британска Бинго сага разочарала играче
ЛОНДОН: Играчи британске игре на срећу Гала Бинго изразили су незадовољство и фрустрацију након што су због техничке грешке поверовали да су освојили хиљаде фунти, а потом сазнали да награде не постоје.
Према извештајима локалних медија, више учесника онлине промоције "Summer Nights Bingo" примило је обавештења о добитку, а неки су успели чак и да преузму новац, све док им није речено да је реч о "техничком квару" и да су исплате биле неважеће.
Промотивно извлачење је организовано по цени од једног пенија по карти, уз максимални наградни фонд од 150 фунти (173 евра).
Ипак, како наводи Скај њуз, грешка се догодила током доделе утешних награда, због чега је укупни наградни фонд нереално нарастао на више од 1,6 милиона фунти (1,8 милиона евра) за свега два сата.
Преко 160 корисника придружило се групи на Фејсбуку под називом "Правда за жртве Гала Бинга", где су многи поделили своја искуства.
Ема Вилс, самохрана мајка троје деце из Лондона, поверовала је да је освојила 920 фунти (1,063 евра) након што је потрошила око 1,20 фунти на тикете.
Ипак, наредног дана њен налог је суспендован, а затим је обавештена да добитак не постоји.
Адам Вал из Северног Велса био је убеђен да је освојио 7.200 фунти након три игре.
Он је повукао новац и, заједно са партнерком, почео да планира дуго одлагано венчање.
"Заспали смо пуни планова и снова, да би нас ујутру дочекало хладно отрежњење. Рачун је суспендован, повлачење новца отказано, а од Гала Бинга сам добио 50 фунти и 10 бесплатних обртаја као ‘гест добре воље’", рекао је он.
Из Гала Бинга су се извинили и навели да су сви погођени играчи контактирани директно.
"Извињавамо се корисницима због техничке грешке током промоције 'Суммер Нигхтс Бинго', када су сви играчи грешком добили исплате. Наши услови коришћења јасно наводе да се у случају техничке грешке исплате могу поништити", наведено је у саопштењу.
Британска Kомисија за игре на срећу потврдила је да истражује инцидент.