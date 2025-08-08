ПЕНЗИОНЕРИМА ГРЕШКОМ У ОБРАЧУНУ УЗЕТЕ ОГРОМНЕ ПАРЕ Нажалост повраћаја новца неће бити
Грешка се догодила приликом исплате пензија у јулу, када су немачки пензионери морали да плате допринос за негу због повећања стопе доприноса која је ступила на снагу 1. јануара 2025. године.
Немачки пензиони систем се суочава са великом грешком. Наиме, због грешке у обрачуну доприноса за негу, чак 22 милиона пензионера је преплатило укупно око 11 милиона евра. Иако је грешка призната, новац им неће бити враћен.
Грешка се догодила приликом исплате пензија у јулу, када су пензионери морали да плате допринос за негу због повећања стопе доприноса која је ступила на снагу 1. јануара 2025. године. Допринос је повећан са 3,4 одсто на 3,6 процената, а пензионерима је ретроактивно наплаћено 1,2 одсто (0,2 процента за протеклих шест месеци), пише часопис Феникс.
Проблем је, како извештава Билд, што је износ заосталих доприноса обрачунат на износ повећаних пензија које су тек ступиле на снагу – иако је допринос требало да се односи на претходне, мање пензије. На овај начин, сваком пензионеру је наплаћен нешто већи износ него што је било потребно. Додатни проблем погађа и оне који су се пензионисали тек у јуну. У месецима пре тога, већ су плаћали већи допринос од своје плате као запослени, а сада су морали да га плате као пензионери – двоструко наплаћивање!
Иако су то релативно мали износи по особи (на пример, са пензијом од 2.400 евра, преплаћено је око 1 евро), укупан износ који је пензиони систем преплатио достиже 11 милиона евра. Упркос свему, нису планирани повраћаји новца, потврдила је за Билд Бербел Бас, портпаролка немачке министарке за социјална питања.
Ало.рс