ГОЛМАН ПОКУШАО ДА ПОБЕГНЕ ИЗ УКРАЈИНЕ Ухваћен на граници, сада је мобилисан и на обуци
КИЈЕВ: Из Украјине стиже, па више и не баш необична вест.
Артур Рудко, некадашњи голман кијевског Динама, покушао је илегално да пређе границу како би избегао мобилизацију, али је ухапшен и послат на служење у војску.
Према писању „СпортАрене“, Рудко је на молдавској граници затечен у аутомобилу са још тројицом мушкараца и четворогодишњим дететом једног од њих. Дечак је, како се сумња, био део плана да завари граничаре. Сваки од мушкараца, наводно, платио је по осам хиљада долара у криптовалути за овај ризичан покушај бекства.
Док је дете враћено мајци, сви одрасли су одмах упућени на мобилизацију и тренутно пролазе основну војну обуку.
Рудко је још прошле сезоне бранио за Черноморец у првој украјинској лиги, а претходно је наступао за Шахтјор, Лех, Пафос и најпознатији украјински клуб – Динамо из Кијева.