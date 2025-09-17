overcast clouds
17.09.2025.
Нови Сад
ГОЛМАН ПОКУШАО ДА ПОБЕГНЕ ИЗ УКРАЈИНЕ Ухваћен на граници, сада је мобилисан и на обуци

17.09.2025. 14:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: screenshot/ Youtube/ Lech Poznań

КИЈЕВ: Из Украјине стиже, па више и не баш необична вест.

Артур Рудко, некадашњи голман кијевског Динама, покушао је илегално да пређе границу како би избегао мобилизацију, али је ухапшен и послат на служење у војску.

Према писању „СпортАрене“, Рудко је на молдавској граници затечен у аутомобилу са још тројицом мушкараца и четворогодишњим дететом једног од њих. Дечак је, како се сумња, био део плана да завари граничаре. Сваки од мушкараца, наводно, платио је по осам хиљада долара у криптовалути за овај ризичан покушај бекства.

Док је дете враћено мајци, сви одрасли су одмах упућени на мобилизацију и тренутно пролазе основну војну обуку.

Рудко је још прошле сезоне бранио за Черноморец у првој украјинској лиги, а претходно је наступао за Шахтјор, Лех, Пафос и најпознатији украјински клуб – Динамо из Кијева.

Украјина
Спорт Фудбал
