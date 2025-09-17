(ФОТО) СЛАЂАНА РАДИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ, А КАДА СЕ ВРАТИ КУЋИ ОДРЖАВА НАЈЛЕПШУ БАШТУ У СРБИЈИ И КИКИНДИ Личи на јапански врт у етно стилу, са ветрењачама и језером: „Учитељице доводе ђаке код нас на час у природи“
17.09.2025. 11:41 12:10
Након напорног дана на железници, Слађана Перић из Кикинде, враћа се у свој мир и спокој, у своје двориште пуно биљака и украсних дрваца. Њена башта проглашена је за најлепшу у Србији 2015. године.
-Рад са цвећем ме смирује и оплемењује. То је љубав, ако се ради свакодневно и по мало- рекла је Слађана за РТВ1.
Испод зеленог свода, налази се врт са малим мостом, урађеним од старих цигли у етно стилу. Ту је и ветрењача, али језеро са рибицама и корњачама.
Неретко, суграђани долазе да се долазе и фотографишу, учитељице доводе своје ђаке како би имали час у природи, али и одржавале су се и ликовне колоније, навела је Слађана.
-Сви уживају, не само ми као породица- поделила је Перић.