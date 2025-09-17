overcast clouds
19°C
17.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1748
usd
99.4862
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) СЛАЂАНА РАДИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ, А КАДА СЕ ВРАТИ КУЋИ ОДРЖАВА НАЈЛЕПШУ БАШТУ У СРБИЈИ И КИКИНДИ Личи на јапански врт у етно стилу, са ветрењачама и језером: „Учитељице доводе ђаке код нас на час у природи“

17.09.2025. 11:41 12:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
башта
Фото: Screenshot RTV1

Након напорног дана на железници, Слађана Перић из Кикинде, враћа се у свој мир и спокој, у своје двориште пуно биљака и украсних дрваца. Њена башта проглашена је за најлепшу у Србији 2015. године.

-Рад са цвећем ме смирује и оплемењује. То је љубав, ако се ради свакодневно и по мало- рекла је Слађана за РТВ1.

Испод зеленог свода, налази се врт са малим мостом, урађеним од старих цигли у етно стилу. Ту је и ветрењача, али језеро са рибицама и корњачама. 

bašta
Фото: Screenshot RTV1

Неретко, суграђани долазе да се долазе и фотографишу, учитељице доводе своје ђаке како би имали час у природи, али и одржавале су се и ликовне колоније, навела је Слађана.

bašta
Фото: Screenshot RTV1

-Сви уживају, не само ми као породица- поделила је Перић.

bašta
Фото: Screenshot RTV1
кикинда језеро најлепша башта
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај