ОБОЖАВА КАСНО ЛЕТО
БАШТА И ТЕРАСА САДА ДОБИЈАЈУ ПОСЕБАН ШАРМ! Док неке биљке увијају латице, ово цвеће блиста
Касно лето многима је омиљени период године. Управо сада дворишта и балкони могу да заблистају посебним сјајем, јер постоје биљке које тада најбоље показују своју лепоту.
Многи мисле да је крај лета резервисан само за одржавање постојећег цвећа, али то је заправо идеално време за садњу одређених врста. Оне не траже превише неге, а захвалиће вам обиљем цветова и дугим периодом цватње.
Још једна предност садње у ово доба је што биљке стигну да ојачају пре хладнијих дана. Тако ваше двориште или тераса постају мали продужетак лета и током јесени.
Ако волите комбинацију боја, мириса и једноставности одржавања, доносимо предлоге цвећа које ће обогатити ваше двориште, башту или балкон.
Рудбекија
Рудбекија је прави симбол касног лета, јер својим топлим златним и пурпурним тоновима уноси сунчеву енергију у двориште. Отпорна је на сушу и лако се прилагођава различитим условима, што је чини захвалном биљком и за почетнике. Цвета обилно све до ране јесени те привлачи пчеле и лептире.
Јесења анемона
Елегантне и нежне, јесење анемоне доносе дашак романтике у сваку башту. Цветови у нијансама беле, ружичасте и љубичасте боје отварају се управо када многе друге биљке почињу да губе свој сјај.
Хризантема
Краљице јесени, хризантеме, свој пуни сјај достижу управо у касно лето и јесен. Њихова раскошна палета боја: од беле и жуте до црвене и љубичасте уноси праву експлозију у двориште. Лако се одржавају, а цватња може да им траје и неколико месеци. Идеалне су и за садњу у посуде, па красе балконе и терасе једнако као и гредице.
Украсна кадифица
Кадифица је незаобилазна биљка за касно лето, јер комбинује лепоту и корисност. Њени јарко наранџасти и жути цветови уносе топлину у простор, а уједно одбијају многе баштенске наметнике. Врло је отпорна и наставља да цвета све док температуре не постану прениске.
Јесењи шафран
Ова чаробна биљка изненади многе, јер цвета управо када се лето ближи крају. Њени нежни, лила цветови појављују се и без листова, дајући дворишту бајковит изглед. Најбоље расте на сунчаним или благо осенченим местима, а не тражи пуно неге. Посебно је ефектна када се посади у групама, јер тада ствара утисак цветног тепиха.
Далија
Далије су праве звезде касног лета, јер долазе у готово свим бојама и облицима. Њихови раскошни цветови уносе драматичност и елеганцију у сваку окућницу. Цвату све до првих мразева, па су одличан избор ако желите дуготрајну раскош. Потребно им је нешто више неге, али труд се вишеструко исплати.
Вербена
Вербена је позната по својим ситним, али бројним цветовима који у касно лето и јесен доносе обиље боје. Привлачи лептире и пчеле, па осим лепоте доприноси и живахности дворишта.