ЗА ПЛАВУ УНИФОРМУ 850 СЛОБОДНИХ МЕСТА Полицијска школа у Сремској Каменици прима нове полазнике, ово су услови
БЕОГРАД/ПРИЈЕПОЉЕ: Министарство унутрашњих послова расписало је 15. септембра конкурс за упис 850 полазника у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици на стручно оспособљавање послова униформисаног полицијског службеника.
За радно место полицајца предвиђено је 700 полазника, а за саобраћајног полицајца 150 полазника, за потребе Полицијске управе за град Београд и осталих организационих јединица у седишту Дирекције полиције, а које обављају послове на територији града Београда.
– Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс; да има пријављено пребивалиште на подручју Полицијске управе за град Београд; да нема мање од 18, а више од 30 година старости до дана закључења конкурса; да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању; да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији; да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије; да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених лица; да није искључен са основне полицијске обуке због тешке повреде обавеза и дужности у току стручног оспособљавања – појашњава услове конкурса пуковник полиције Дејан Бугарин, начелник Одељења полиције у ПУ Пријепоље.
Право учешћа на конкурсу има и лице које не поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије, уколико уз конкурсну документацију достави потврду да је до дана закључења конкурса започело обуку за управљање моторним возилом „Б” категорије, уз обавезу да најкасније до 30. 1. 2026. године, Центру за основну полицијску обуку достави оверену фотокопију возачке дозволе „Б” категорије.
Сви заинтересовани кандидати који испуњавају услове за упис у центар за основну полицијску обуку пријаву на конкурс, са документацијом, могу поднети полицијској станици по месту пребивалишта, у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Политика. Кандидат може поднети само једну пријаву.
Услови конкурса, као и све потребне информације могу се пронаћи на сајту Министарства унутрашњих послова и Центра за основну полицијску обуку.