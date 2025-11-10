ПРЕОКРЕТ У ПАРИЗУ!
БИВШИ ПРЕДСЕДНИК НА СЛОБОДИ! Никола Саркози напушта затвор после драматичне одлуке суда
Апелациони суд у Паризу усвојио је захтев бившег француског председника Николе Саркозија, који служи затворску казну у затвору Ла Санте у Паризу, да буде пуштен на условну слободу.
Никола Саркози ће бити пуштен већ данас и стављен под судски надзор.
Подсетимо, Саркози је од суда затражио да буде пуштен на условну слободу док чека жалбу, само неколико недеља након што је почео издржавање петогодишње затворске казне за заверу ради прикупљања средстава за предизборну кампању из Либије.
У ранијем обраћању на саслушању путем видео-линка из затвора, Саркози је рекао је да ће поштовати сваку одлуку правосуђа, ако буде пуштен на слободу.
"Ја сам Француз. Волим своју земљу. Борим се да истина победи. Поштоваћу све обавезе које су ми наметнуте, као што сам увек чинио", рекао је Саркози.
Говорећи о боравку у затвору, Саркози је рекао да је "заиста тешко, као што мора бити за сваког притвореника", и да је "исцрпљујуће".
Бивши конзервативни председник проглашен је кривим за недозвољено прикупљање средстава за кампању на председничким изборима 2007. године, које је добио од покојног либијског лидера Моамера Гадафија. Он је ослобођен свих осталих оптужби, укључујући оне за корупцију и примање незаконитог финансирања кампање.