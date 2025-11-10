light rain
ТИНЕЈЏЕР ПАО ПОСЛЕ СЕРИЈЕ КРАЂА Полиција у Новом Саду расветлила 24 кривична дела КРАО НОВAЦ, АЛАТ, ТЕЛЕФОНЕ...

10.11.2025. 14:23 14:28
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Припадници Министарства унутрашњих послова у Новом Саду расветлили су 24 кривична дела, од којих 23 крађе и једну тешку крађу, и ухапсили осумњиченог Е. Ш. (2007) из Новог Сада.

Сумња се да је он, током октобра, из комбија једне крагујевачке фирме украо алат вредан више од милион динара. 

Такође се терети да је, на подручју Клисе, из аутомобила, продавница и торби грађана крао новац, мобилне телефоне, алат, робу и друге предмете.

Полиција је део украдених предмета пронашла и вратила власницима, саопштила је ПУ Нови Сад.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега је, уз кривичну пријаву, приведен основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

крађе малолетник
Вести Хроника
