НОВИ ИНЦИДЕНТ У ХРВАТСКОЈ
ГРАФИТИ МРЖЊЕ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈУ ЗА СЕДАМ ХИЉАДА ПОБИЈЕНИХ ЉУДИ: „НДХ“ и „ушато У“ урезано у споменик на усташком губилишту у Загребу
Непознати починилац на једну од скулптура у Спомен-парку посвећену жртвама усташког терора оштрим предметом је урезао “НДХ” и “у”.
Спомен-парк Дотршчина подигнут је на месту усташког губилишта у Другом светском рату у Загребу. У тамошњој су шуми усташе ликвидирале око седам хиљада људи, углавном становника Загреба.
Усташе су убијале Србе, Јевреје, Роме, Хрвате и припаднике других нација, што као противнике режима, што на основу злогласних расних закона које је НДХ донела убрзо након проглашења.
Широки талас негирања жртава усташког терора и усташизације јавног простора ових је дана погодио и Спомен-парк, пише портал Новости.
Непознати починилац оштрим је предметом на једном од споменика урезао “НДХ” и придода ушато “у”. Скулптуре постављене у Спомен-парку дело су Војина Бакића. Конкретни споменик посвећен је “Палим револуционарима Загреба 1919. – 1941.”.
Пре нешто више од две године у Спомен-парку је поновно постављена спомен-плоча као сећање на жртве усташа.
Она је први пут постављена 1968. године, уништена је деведесетих година, а реконструисана је према фотографијама.
„Отпор становника Загреба усташком терору био је снажан, илегални покрет веома развијен, више десетака тисућа његових становника на разне је начине судјеловао у антифашистичкој борби и партизанској борби због чега је Загреб 1975. проглашен Градом херојем“, наводи портал Новоси, гласило Српског народног вијећа.
Дневник/ portlanovosti.com