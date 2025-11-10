"МИСЛИМ ДА ЈЕ У ПОСЛЕДЊИ ЧАС ДОШАО" Министар Лончар о здравственом стању Угљеше Мрдића који штрајкује глађу- Ово су најновије информације

- Он тренутно није животно угрожен, али да је остао даље, ја не могу да кажем да до вечерас, најкасније сутра ујутру, не би довео у питање свој живот. Њему је још јуче било лошије, после прегледа лекара Хитне помоћи, који су му рекли да његови параметри нису добри, он је потписао и одбио да иде у болницу. Међутим, до драстичног погоршања долази јутрос, када више није могла да му се укаже помоћ и ураде анализе које су неопходне, тамо где се он налазио. Мислим да је у последњи час дошао овде, ти параметри који су први урађени нису сјајни. Он је већ кренуо са примањем терапије. Требаће нам минимум пар сати да видимо шта је - казао је Лончар.

Подсетимо, председник Србије Александар Вучић је рано јутрос разговарао телефоном с Мрдићем, али и са Дијаном Хрком, и позвао их обоје да прекину штрајк глађу.