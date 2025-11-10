light rain
9°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"МИСЛИМ ДА ЈЕ У ПОСЛЕДЊИ ЧАС ДОШАО" Министар Лончар о здравственом стању Угљеше Мрдића који штрајкује глађу- Ово су најновије информације

10.11.2025. 14:21 14:28
Пише:
Дневник
Извор:
Новости
Коментари (0)
лончар
Фото: Screenshot YT Tanjug News Agency official

Угљеша Мрдић, посланик, хитно је превезен у Ургентни центар (УЦ), а о његовом стању говорио је министар здравља Златибор Лончар.

- Он тренутно није животно угрожен, али да је остао даље, ја не могу да кажем да до вечерас, најкасније сутра ујутру, не би довео у питање свој живот. Њему је још јуче било лошије, после прегледа лекара Хитне помоћи, који су му рекли да његови параметри нису добри, он је потписао и одбио да иде у болницу. Међутим, до драстичног погоршања долази јутрос, када више није могла да му се укаже помоћ и ураде анализе које су неопходне, тамо где се он налазио. Мислим да је у последњи час дошао овде, ти параметри који су први урађени нису сјајни. Он је већ кренуо са примањем терапије. Требаће нам минимум пар сати да видимо шта је - казао је Лончар.

Подсетимо, председник Србије Александар Вучић је рано јутрос разговарао телефоном с Мрдићем, али и са Дијаном Хрком, и позвао их обоје да прекину штрајк глађу. 

штрајк глађу Златибор Лончар
Извор:
Новости
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај