150 НОВИХ РАДНИХ МЕСТА! У Апатину отворен погон кинеске компаније „Fine Stamping“ ПРАВИЋЕ ДЕЛОВЕ ЗА МОТОРЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ АУТОМОБИЛА
У Апатину је данас отварен производни погон кинеске компаније „Fine Stamping“, која се бави производњом делова за моторе електричних аутомобила и која ће, како је најављено, запослити 150 радника.
Према наводима инвеститора, укупна вредност улагања, по завршетку инвестиционог циклуса, износиће више од 50 милиона евра.
Отварању је присуствовала Покрајинске владе Маја Гојковић.
Она је истакла је да ова инвестиција на најбољи начин сведочи о челичном пријатељству Србије и Кине и о заједничкој економској визији будућности, заснованој на иновацијама, одрживом развоју и зеленим технологијама.
„Данас се у Апатину не отвара само нова фабрика, већ и врата будућности у којој ће електрична мобилност, иновације и одржива енергија бити темељ развоја. Овај пројекат има вишеструки значај за Апатин и читаву Србију. Он доноси нова радна места, отвара могућности за трансфер знања и технологија, јача нашу индустријску базу и потврђује да је наша покрајина привредно и инвестиционо поуздана регија“, нагласила је Гојковићева.
Према њеним речима, веома је важно и то што ће ова инвестиција знатно допринети развоју локалне заједнице, унапређењу инфраструктуре и квалитету живота грађана овог краја.
„Апатин ће, уз Крагујевац и Нови Сад, постати један од центара аутомобилске индустрије у Србији. Не треба посебно наглашавати да је наша земља једно од средишта производње електромотора и електричних возила, што не само да унапређује домаћу индустрију, већ и додатно позиционира Србију на светском тржишту као дестинацију повољну и пожељну за инвестирање“, изјавила је Маја Гојковић и додала да је привлачење страних директних инвестиција један од кључних приоритета Покрајинске владе.
Председница је изразила захвалност кинеским партнерима на поверењу и одлуци да своја улагања и знање усмере управо у АП Војводину, поручивши да ће Покрајинска влада и убудуће бити отворена за све кинеске инвеститоре који, како је оценила, својим радом и посвећеношћу доприносе развоју српске привреде.
Директор компаније Zhenyu Group Нинг Ђанг истакао је да је отварање фабрике пример успешне сарадње двеју земаља и захвалио је Влади Србије на подршци у реализацији ове инвестиције.
„Отварамо ново поглавље успеха, иновација и сарадње. Србија је за нас добар избор – желимо да инвестирамо у технологију, процесе и људе“, изјавио је Ђанг.
Председница Општине Апатин Дубравка Кораћ навела је да ће ова фабрика бити симбол успеха и партнерства Републике Србије и Народне Републике Кине.
„Нека овде почне ново поглавље које ће се писати успехом, заједничком енергијом и визијом за будућност“, рекла је Кораћева.
Матична компанија ове кинеске фирме, Ningbo Zhenyu Technology, основана је 1994. године са седиштем у граду Нингбоу. Котирана је на берзи у Шенжену и представља произвођача светске класе, специјализованог за три пословне области – прецизне алате, ламинаторна језгра и структурне компоненте батерија.
Отварању фабрике присуствовао је покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић.