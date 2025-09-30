(ФОТО) РАСТЕ БРОЈ МРТВИХ УЧЕНИКА У ИНДОНЕЗИЈИ Незапамћена трагедија однела три дечија живота, 99 ђака хоспитализовано!
30.09.2025. 14:07 14:13
Спасиоци се сатима труде да извуку десетине ученика и радника испод рушевина школске зграде која се срушила у Источној Јави, Индонезија.
Три особе су погинуле, а 99 других је хоспитализовано, од којих су неки са тешким повредама, саопштили су званичници у уторак, додајући да би број жртава могао порасти.
Најмање 38 других, од којих су многи тинејџери, остало је заробљено испод Исламског интерната Ал Хозини у граду Сидоарџо на Источној Јави. Окупили су се на молитви када се зграда срушила у понедељак.
Двоспратна зграда имала је нестабилне темеље и није могла да издржи тежину конструкције још два спрата, саопштила је агенција за ублажавање последица катастрофа, а преноси Би-Би-Си.