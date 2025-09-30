light rain
16°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) РАСТЕ БРОЈ МРТВИХ УЧЕНИКА У ИНДОНЕЗИЈИ Незапамћена трагедија однела три дечија живота, 99 ђака хоспитализовано!

30.09.2025. 14:07 14:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
индонезија
Фото: Tanjug/AP Photo/Trisnadi

Спасиоци се сатима труде да извуку десетине ученика и радника испод рушевина школске зграде која се срушила у Источној Јави, Индонезија.

Три особе су погинуле, а 99 других је хоспитализовано, од којих су неки са тешким повредама, саопштили су званичници у уторак, додајући да би број жртава могао порасти.

Најмање 38 других, од којих су многи тинејџери, остало је заробљено испод Исламског интерната Ал Хозини у граду Сидоарџо на Источној Јави. Окупили су се на молитви када се зграда срушила у понедељак.

indonezija
Фото: Tanjug/AP Photo/Trisnadi

Двоспратна зграда имала је нестабилне темеље и није могла да издржи тежину конструкције још два спрата, саопштила је агенција за ублажавање последица катастрофа, а преноси Би-Би-Си.

 

Индонезија школа трагедија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај