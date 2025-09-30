МАРКО ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ НАГЛО ЗАХЛАЂЕЊЕ Први снег ове јесени на планинама, обилне падавине на југу Балкана, прете бујичне поплаве
Професор географије и метеоролог-аматер Марко Чубрило најављује осетно хладније дане пред нама. На југу региона очекују се обилне кише, а на високим планинама Србије, Македоније и Црне Горе могућ је први снег ове јесени.
У уторак ће време бити умерено до претежно облачно и углавном суво. Ветар слаб, променљивог правца, а дневне температуре кретаће се од 14 до 21 степен Целзијуса.
Од среде почиње јачи продор хладног ваздуха са севера Европе. Биће облачно и нестабилно, местимично са кишом или пљуском, док је на високим планинама могућ и снег. Северни и североисточни ветар појачаће током дана. Максимуми ће бити нижи него у уторак – од 11 до 18 степени.
У четвртак хладнија ваздушна маса додатно ће ојачати, а изнад Медитерана ће се формирати циклон. Он ће преко југоистока Балкана носити врло хладан ваздух, што ће условити обилне падавине у Албанији, Грчкој, Бугарској, Румунији, али и у делу Србије – нарочито на југоистоку, истоку и југозападу земље, као и у Црној Гори. Највеће количине падавина очекују се у тим подручјима, где би могло пасти од 40 до чак 140 милиметара кише, што носи ризик од бујичних поплава и изливања.
До краја недеље на високим планинама Србије, Македоније и Црне Горе могућ је први снег ове јесени, док ће температуре падати на четири до 14 степени Целзијуса. У недељу ће ветар ослабити и окренути на западни правац.
Иако се очекује захлађење, опасност од раног мраза је мања, јер ће са Атлантика стизати нешто блажи хладан ваздух у односу на онај из Русије. Почетком следеће недеље могућа је нова киша и релативно свеже време, али не тако хладно као за викенд.