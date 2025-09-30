ХОРОР У ГАЗИ На стотине људи умрло од глади, међу њима велики број деце
ЈЕРУСАЛИМ: Најмање 453 становника Појаса Газе умрло је од последица неухрањености и глади за скоро две године израелске офанзиве, укључујући 150 деце, објавило је данас министарство здравља те палестинске енклаве.
Како се наводи, само у периоду од 22. до 29. септембра из тих разлога умрло је 13 особа, од којих троје деце.
Међу умрлима има и беба старих тек неколико дана или месеци, као и мале деце и старих особа.
Како наводе лекари у Појасу Газе, у многим случајевима мајке које су неухрањене нису у стању да доје своје бебе, преноси агенција Ефе.
Од 22. августа, када је агенција УН званично прогласила кризу глади у граду Гази и околним подручјима, забележена су 172 смртна случаја, укључујући 35 деце, показују подаци палестинског министарства.
Хуманитарна криза је погоршана услед израелских ограничења за камионе УН који превозе хуманитарну помоћ енклави, а та блокада је на снази већ више од седам месеци, наводи агенција.
Израелска влада тврди да Хамас профитира од испорука помоћи, па је зато успоставила систем дистрибуције којим управља америчка фондација, наводи Ефе.
На дистрибутивним пунктовима за поделу помоћи дошло је до бројних инцидената, а министарство здравља у Гази наводи да је више од 2.500 Палестинаца убијено у израелским нападима око тих локација док су чекали храну.