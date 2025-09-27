ОБУЦИТЕ ПИЏАМЕ, ПРИПРЕМИТЕ ЈОРГАНЕ Чубрило упозорава на промену времена КОШАВА ПОПУШТА, СТИЖУ КИША И ВЕОМА ХЛАДНЕ НОЋИ
Марко Чубрило најављује промену времена у наредним данима – кошава ће слабити и престати, а над већим делом региона очекује се пролазна киша и постепено захлађење.
Од недеље, каже он, предстоје врло хладне ноћи, док у другом делу седмице може доћи до озбиљнијег захлађења уз јак северни ветар и олујну буру над Јадраном.
Стиже нови талас хладног ваздуха
„Данас и сутра биће умерено до знатно облачно, али ће падавина бити само понегде, углавном на истоку и југоистоку региона, као и дуж Јадрана. У кошавском подручју биће веома ветровито, али од сутра кошава слаби и престаје“, истиче Чубрило.
Како додаје, дневне температуре биће између +12 и +20 степени Целзијуса. У ноћи ка понедељку са севера ће се спустити ново језгро хладног ваздуха које ће донети пролазну кишу и ново, мање захлађење.
Ноћи ће бити врло хладне
Први део следеће седмице биће сув и хладан. Ноћне температуре кретаће се од свега +1 до +11 степени, док ће дневни максимуми бити између +13 и +17 степени, наглашава Чубрило.
Крајем седмице могуће јаче погоршање
Како истиче у ноћи на четвртак очекује се пролазно наоблачење са слабом кишом и јаким северним ветром.
„!Крајем следеће седмице постоји могућност формирања секундарног циклона над југоистоком Европе, али за сада нема консензуса прогнозних модела око његовог тачног положаја и снаге“, објашњава.
Ситуација и даље неизвесна
Чубрило наводи да је сигурно да ће делови југоисточне Европе – Бугарска, Албанија и Грчка – имати јако погоршање уз обилне падавине и врло хладно време.
„Код нас је ситуација још увек неизвесна. Историјски, овакве синоптичке прилике често значе да циклон ‘побегне’ на исток, па Грчка добије више падавина него ми, али мораћемо да сачекамо да видимо како ће се све развити“, поручио је Чубрило.