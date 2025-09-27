БЛОКАДЕРИ СУ ИМАЛИ ПЛАН ДА УБИЈУ МЕНЕ, МОГ СИНА И САБОРЦЕ Вучевић: Да није онај храбри заставник испалио метак та руља би нас запалила КУКАВИЦЕ И БИТАНГЕ НАПАЛЕ СУ СРПСКЕ "КОБРЕ"
27.09.2025. 18:43 18:54
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевич сигуран је, како је написао на Инстаграму, да су блокадери 13. августа имали план да, како је рекао, убију и њега и његовог сина и саборце.
-Желели су да нас живе запале као у Одеси или да нас као Гадафија вуку по граду као трофеј. Највише ме је разочарало вређање храбрих и честитих припадника Кобри који представљају најплеменитије српске синове - рекао је Вучевић.