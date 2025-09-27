few clouds
16°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЛОКАДЕРИ СУ ИМАЛИ ПЛАН ДА УБИЈУ МЕНЕ, МОГ СИНА И САБОРЦЕ Вучевић: Да није онај храбри заставник испалио метак та руља би нас запалила КУКАВИЦЕ И БИТАНГЕ НАПАЛЕ СУ СРПСКЕ "КОБРЕ"

27.09.2025. 18:43 18:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Милош Вучевић
Фото: принтскрин инстаграм/ milosvucevic

Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевич сигуран је, како је написао на Инстаграму, да су блокадери 13. августа имали план да, како је рекао, убију и њега и његовог сина и саборце.

-Желели су да нас живе запале као у Одеси или да нас као Гадафија вуку по граду као трофеј. Највише ме је разочарало вређање храбрих и честитих припадника Кобри који представљају најплеменитије српске синове - рекао је Вучевић.

 

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај