БАКА БРАНКА У 73. ГОДИНИ САВЛАДАЛА ПЛИВАЊЕ: Доказала да за снове никад није касно!
27.09.2025. 20:28 20:31
Инспиративна прича из Београда показала је да године нису препрека када постоји воља.
Бранка (73) је пре неколико месеци први пут храбро закорачила у базен и уз помоћ тренера Ивана Срданова савладала пливање. Уз осмех, стрпљење и упорност, доказала је да и у позним годинама можемо померати своје границе.
– Хтела сам да ојачам зглобове, да будем покретљивија и снажнија – открила је Бранка. – До сада сам у мору само знала да плутам, али сада заиста умем да пливам.
Њена прича је инспирација свима који мисле да је за нове изазове касно. Бранка је показала да снажна одлука и вера у себе руше све баријере.