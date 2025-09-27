clear sky
15°C
27.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БАКА БРАНКА У 73. ГОДИНИ САВЛАДАЛА ПЛИВАЊЕ: Доказала да за снове никад није касно!

27.09.2025. 20:28 20:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Ало
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Инспиративна прича из Београда показала је да године нису препрека када постоји воља.

Бранка (73) је пре неколико месеци први пут храбро закорачила у базен и уз помоћ тренера Ивана Срданова савладала пливање. Уз осмех, стрпљење и упорност, доказала је да и у позним годинама можемо померати своје границе.

– Хтела сам да ојачам зглобове, да будем покретљивија и снажнија – открила је Бранка. – До сада сам у мору само знала да плутам, али сада заиста умем да пливам.

Њена прича је инспирација свима који мисле да је за нове изазове касно. Бранка је показала да снажна одлука и вера у себе руше све баријере.

пливање Пензионери
Извор:
Дневник/ Ало
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај