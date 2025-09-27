few clouds
Нови Сад
ПОВРЕЂЕНИ СЕ БОРИ ЗА ЖИВОТ Крвнички претукао пијаног мушкарца у Гроцкој НАПАДАЧ БРЗО УХАПШЕН, ЖРТВИ ПУКЛА СЛЕЗИНА

27.09.2025. 20:16 20:19
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

Полиција у београдској општини Гроцка ухапсила је вечерас око 18 сати М. Ц. (30), због кривичног дела наношење тешких телесних повреда и по налогу Другог основног јавног тужилаштва одредила му притвор до 48 сати.

М. Ц. се сумњичи да је А. Т. (40), који је био под дејством алкохола, шутирао ногама по глави и стомаку.

Лекари Ургентног центра се боре за живот повређеног, њему је пукла слезина од батина и живот му је угрожен.

М. Ц је убрзо ухапшен.

(Telegraf.rs)

претучен гроцка
Вести Хроника
