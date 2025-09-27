few clouds
ИЗВУЧЕНИ НОВИ ДОБИТНИЦИ У ИГРИ „УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ“ Вера Јанков добила стан у Београду, рачун плаћен у Алибунару

27.09.2025. 19:26 19:31
Фото: Промо

Вера Јанков добила је трособан стан у Београду у наградној игри Узми рачун и победи.

 Рачун је плаћен у Алибунару - Јужно банатски округ, а износ на рачуну је био 650 динара.

Електричне аутомобиле "фијат гранде панда" модел добили су Дијана Љубичић Зечевић и Слободан Ђоковић. Добитне комбинације извукла је Сузана Манчић, познато ТВ лице.

Наградни фонд увећан је са 10 аутомобилa, и то са пет хибридних и пет електричних "фијат гранде панда" модела. Уз аутомобиле, наградни фонд обухвата пет станова у Београду, у насељу Земунске капије, укупне вредности 1,2 милиона евра. У питању су трособни – дуплекс станови, од којих сваки има по 91 квадрат.

У игри могу да учествују сви фискални рачуни који су издати почев од 1. јануара 2025. године, без обзира на вредност.

Право учешћa у наградној игри и извлачењу награда имају сва пунолетна лица са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије која фискални рачун са QR кодом, издатим током 2025. године на територији Републике Србије у складу са Законом о фискализацији, унесу путем мобилне апликације "Узми рачун и победи", тако што скенирају QR код или унесу ручно ПФР број и ПФР време рачуна.

Узми рачун и победи
Вести Друштво
