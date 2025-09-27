ДРАМА НА МЕДИТЕРАНУ
СВЕТ ЗАДРЖАВА ДАХ! Руска нуклеарна подморница у Средоземљу у озбиљном проблему након квара система СТРАХУЈЕ СЕ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ
Руска нуклеарна подморница "Новоросијск", која је способна да носи нуклеарне ракете, током мисије у Средоземном мору претрпела је озбиљне техничке проблеме, објавио је руски Телеграм канал "VChK-OGPU", а преноси британски Daily Стар.
Паника је настала након што је гориво почело да цури у складишни простор. Страхује се да постоји опасност од експлозије, а могуће је да посада неће имати избора него да испумпа садржај из унутрашњости директо у море.
Тренутно није позната тачна локација подморнице, али медији су објвили да је крајем августа прошла Гибралтар и ушла у Средоземно море.
Ова подморница је део Црноморске флоте, али се верује да није учествовала у војни операцијама у рату против Украјине. Иако има нуклеарне капацитете, сумња се да је наоружана нуклераим појектилима у овој мисији. Њену посаду чине 52 члана, а под водом може да остане 45 дана.
Званичних објава о проблемима подморнице засад није било, али Телеграм канал "VChK-OGPU" који често објављује информације процуреле из руских безбедносних служби и полицијских управа. Раније је извештавао о другим поморским несрећама, наводећи да руске оружане снаге често покушавају да их заташкају.
(Telegraf.rs)